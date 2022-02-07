Блэкаут для ЖК Навигатор: заказчик обрубил свет жильцам 4 тысяч квартир

Столичный ЖК Навигатор, который расположен в Бальтийском переулке, 23, в понедельник, 7 февраля, обещали отключить от электросетей. В итоге без света окажутся все дома комплекса, а это около 4 тысяч квартир.

Об этом сообщили в паблике "Жизнь Оболонского района", ссылаясь на документ от Киевского стеклотарного завода, который выступает заказчиком строительства.

"ООО "Киевский стеклотарный завод" сообщает, что в связи с не переведением расчетов со стороны ЧАО "Домостроительный комбинат №4" за электроэнергию, потребленную жителями многоквартирных домов, размещенных на территории ЖК Навигатор, подача электроэнергии на территорию ЖК Навигатор 7.02.2022 в 12:00 будет прекращена", - говорится в документе.

Возвела жилой комплекс компания "ДСК-Житлобуд". В паблике отметили, что отключение незаконно и чревато уголовными делами. В то же время юрист Алексей Шевчук подчеркнул, что "ситуация очень сложная и пахнет отставкой мэра" Виталия Кличко.

"За несколько лет ни мэр, ни КГГА не смогли разрешить ситуацию с застройщиком, с ДТЭК и помочь людям. Жильцы платили за энергию согласно промышленному тарифу

А сегодня 1/3 Оболони осталась без света!", - подчеркнул он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно жители ЖК Навигатор перекрывали улицу Семьи Кульженко в Оболонском районе, требуя пересмотров тарифов на электроэнергию. Киевлян возмутило, что они вынуждены платить по промышленным тарифам (5,07 грн за кВт), что в три раза превышает обычный тариф. Также протестующие потребовали ввести в эксплуатацию трансформаторные подстанции для ЖК. Жильцы утверждают, что комплекс уже три года как заселен, а застройщик никак не может довести до ума подстанции.