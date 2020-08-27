Башни раздора: одесситы против строительства ЖК Unity Towers, но застройщик очаровал Фемиду

Плотная застройка – бич большого города. Она влечет пробки, нехватку инфраструктуры, зеленых зон, да и попросту кислорода. Вот и Гагаринское плато в Одессе стремительно превращается в бетонный муравейник. Три башни жилого комплекса UNITY TOWERS пытаются втиснуть на относительно небольшой для этого проекта участок. Многочисленные протесты местных жителей тщетны – суд на стороне застройщика.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК UNITY TOWERS unity-towers.com

Благими намерениями

"Премиальный ЖК будущего" – так называют этот объект на Гагаринском плато, 5 в Одессе его девелоперы Ривьера девелопмент и Megaline. Такое довольно смелое утверждение, указанное на сайте ЖК, подкреплено красочными визуализациями UNITY TOWERS, где на крышах трех 25-этажных "башен единства" обустроены бассейны, лаунж-зоны и парк. Сообщается также, что внутри, помимо квартир, планируют разместить офисы, коворкинг, детсад, фитнес-клуб, кинотеатр, кафе и рестораны. А с двухуровневого подземного паркинга, более чем на 500 паркомест, по теплому переходу жители смогут попасть в ТРЦ "Gagarin Plaza", расположенный рядом.

Визуализация ЖК UNITY TOWERS unity-towers.com

Таким образом, кажется, застройщик ООО "Камертон" пытается решить вопрос комфорта при плотной застройке путем размещения внутри комплекса всего необходимого для жизни. Желает создать полноценную среду обитания, объединив все в одном пространстве. Только, к сожалению, воплощать задуманное он почему-то решил манипулируя градостроительным законодательством, приспосабливая его под свои потребности и пренебрегая потребностями местных жителей. И, по сути, этим строительством застройщик усугубляет проблему, которую вроде как пытается решить.

Жажда прибыли

Усердно возводить многоэтажки на Гагаринском плато начали в нулевых годах. Ранее на этой территории располагались санатории, базы отдыха и другие малоэтажные здания – зона рекреации как-никак. На небольшие дома и была рассчитана мощность проложенной сети водоснабжения. Сейчас же плато сверхплотно застраивается новостройками в десятки этажей и тысячи квартир. Количество жителей района стремительно растет. Только вот трубопровод остался все тот же.

Застройщик ЖК UNITY TOWERS планирует соорудить на крышах двух домов бассейны. Как будут обеспечиваться гигантские по меркам Одессы потребности в воде – вопрос. Скорее всего, как и в других, уже эксплуатируемых жилых комплексах Гагаринского плато (в которых бассейнов нет), в UNITY TOWERS установят накопительные баки, а воду туда будут доставлять с помощью насосов. Но, как известно, если где-то прибывает, значит где-то убывает. Перенаселение района уже сейчас приводит к перебоям с водоснабжением, так как водопроводная сеть времен Союза может не справиться с нарастающим объемом и давлением. Поэтому есть большой риск, что однажды трубы просто-напросто не выдержат нагрузки.

Стройплощадка ЖК UNITY TOWERS НЕРУХОМІ

Однако покрытые ржавчиной времен трубы спрятаны под землей, их инвесторам не видно. А видно только красивую визуализацию передового по своим архитектурным решениям ЖК UNITY TOWERS.

Три высотки вместо школы

Чрезмерная застройка Гагаринского плато, перенаселение и связанные с этим неудобства изрядно утомили одесситов. Со СМИ известно, что местные жители выступали против строительства ЖК UNITY TOWERS неоднократно и даже записывали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они жаловались, что на месте, где возводят комплекс, должна быть школа, которую обещали соорудить еще в 2015 году.

Социальной инфраструктуры в этом районе действительно мало. Людям приходится отвозить своих детей в уже переполненные образовательные учреждения соседних районов. Сам процесс тоже тягостен – пробки на дорогах в часы пик и нехватка парковочных мест стали уже неотъемлемыми атрибутами этой местности.

Смотрел ли президент видеообращение и взял ли вопрос под личный контроль неизвестно. Однако судя по тому, что работы по возведению комплекса идут круглосуточно – стройка явно под контролем, но, кажется, у кого-то другого.

Стройплощадка ЖК UNITY TOWERS НЕРУХОМІ

Стоит отдать должное застройщику – он обещает детский сад на территории ЖК на 200 мест. Только едва ли такое количество "покроет" спрос.

Битва титанов

Получить у ГАСИ разрешение на строительство комплекса застройщик пытался трижды. Госархстройинспекция категорически отказывалась выдавать документ, и, в данном случае, их непреклонность была небезосновательна – несоответствия в поданной ООО "Камертон" документации не позволяли дать "зеленый свет" на стройку.

Тогда застройщик обратился в Одесский окружной админсуд с иском к ГАСИ и понеслась: суд встал на сторону застройщика, в ответ ГАСИ подало апелляцию, судей тасовали до нужной комбинации и, вуаля, фулл-хаус выпал! В итоге, позицию Одесского окружного админсуда и Пятого апелляционного админсуда подтвердил Верховный суд и обязал ГАСИ выдать ООО "Камертон" разрешение. Стоит отметить, что подобный способ получения разрешения на строительство довольно затратен для застройщика с точки зрения вложенных усилий, времени и т.д, и т.п.

Паспорт ЖК UNITY TOWERS НЕРУХОМІ

Не обошлось и без уголовного дела, связанного с этим строительством. Застройщика обвинили в незаконном завладении землей, а горсовет в оформлении договора аренды с ООО "Камертон" без наличия на то правовых оснований. Однако судебные разбирательства не увенчались успехом для прокуратуры и протестующих против строительства одесситов.

На данный момент застройщик выиграл почти все суды. Структуры, которые должны были бы защищать интересы государства уже не возражают. Возражать не прекращают только неравнодушные жители близлежащих домов, которых напрямую коснется вся "побочка" от стройки очередного новостроя на плато.

Если вы хотите инвестировать в UNITY TOWERS

Отметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс UNITY TOWERS на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.5.

Рейтинг документов ЖК UNITY TOWERS на НЕРУХОМІ *Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК UNITY TOWERS, во вкладке Документы. Там же инвесторы, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, найдут рекомендации, которые могут минимизировать риски.