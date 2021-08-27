Апартаменты на Тургеневской, 17: офисы под видом гостиничных номеров

Апартаменты на Тургеневской, 17 – это здание, расположенное в Шевченковском районе Киева, но по документам являющееся офисом.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Разрешение на выполнение строительных работ выдано именно на реконструкцию здания под офисные помещения. То есть, проектом предусмотрено размещение именно офисных помещений, а не апартаментов, как позиционирует застройщик.

Стоит подчеркнуть, что офисы, как и апартаменты, являются нежилыми помещениями, имеют одинаковый юридический статус для владельца такого объекта. Указанные офисные помещения, которые реализуются застройщиком под видом апартаментов, являются коммерческим видом недвижимости, и, фактически, являются гостиничными номерами, которые предназначены только для временного проживания.

Напомним, что целевое назначение участка – для другой коммерческой деятельности. Другими словами, это место предусматривает строительство именно офисного здания.

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Также в разрешении на выполнение строительных работ указано, что после реконструкции высотность составит 10 этажей. Однако на сайте комплекса и на рендере дома изображено только 8 этажей. Этот нюанс может стать причиной задержки при вводе объекта в эксплуатацию.

Согласно проекту, здесь запланировали 72 апартамента площадью от 26,63 кв.м. до 44,82 кв.м, почти все помещения является однокомнатными со студией-кухней.

Более детально о данном объекте можно прочитать, перейдя по ссылке.