Апарт-комплекс вместо СТО: что не так с одесским Times

Апарт-комплекс Times - административно-офисный центр с апартаментами, который строится в Одессе по улице Косвенной, 64/66 на участке, на котором предполагалась эксплуатация СТО.

Об этом читайте в свежем обзор от ресурса НЕРУХОМІ.

Как отмечают эксперты, целевое назначение земельного участка допускает размещения административно-офисного центра с апартаментами, на что получено разрешение. Вместе с тем, Одесский городской совет как распорядитель земли предоставлял земельный участок не для строительства, а для эксплуатации СТО. А это уже может быть основанием для расторжения договора аренды земельного участка.

Также стало известно, что одесский ГАСК в окружном админсуде пытался отменить градостроительные условия и ограничения, аргументируя тем, что на схеме генерального плана, здание которое реконструируется, расположено вплотную к прилегающему существующему зданию на смежном земельном участке, что является нарушением противопожарных норм. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Тем не менее, было открыто апелляционное производство. Поэтому определенные инвестиционные риски остаются до окончательного решения по данному делу.

Описание: Визуализация апарт-комплекса Times Источник: nerukhomi.ua Alt:

Что касается комфортности проживания там, то придомовая территория практически отсутствует. Здесь процент застройки составляет более 70% площади земельного участка. Однако поскольку апартаменты относятся к нежилой недвижимости, на них не распространяются нормы ГСН по жилым домам.

Более подробно об апарт-комплексе Times можно прочитать, перейдя по ссылке.