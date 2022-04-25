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Новый скандал вокруг усадьбы Малина: застройщик вновь пытается ее снести

Владимир Гришенко 25.04.2022 22:20

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Скандальный застройщик вновь предпринимает попытки снести старинную усадьбу по улице Тургеневской, 22 в Шевченковском районе для строительства на этом месте нового жилого комплекса.

Об этом написал юрист общественной организации "Карты реновации" Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

По его словам, рабочие уже разобрали стену и завезли на участок строительные материалы, очередному историческому зданию угрожает снос.

"Историческое здание "мешает" строительству ІІ очереди ЖК Тургенев. Летом решением Киевского городского совета попало в список ценной исторической застройки. Здание известно тем, что здесь проживала семья богатых мещан Зеленских", - отметил юрист.

Он напомнил, что против застройщика уже открыто два уголовных дела, а постройку и участок были арестованы столичной прокуратурой. Стоит подчеркнуть, что здание находится в "охранном списке Кличко".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре прошлого года коммунальщики снесли установленный застройщиком забор вокруг исторического здания на Тургеневской, 22.

Усадьбу возвели в 1890 году, первым его владельцем стал Василий Малин. Позже в 1911-15 годах сюда переехала жить семья мещан Зеленских. На сегодняшний день, это одна из последних деревянных усадьб на улице, что уцелела.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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