Новый скандал вокруг усадьбы Малина: застройщик вновь пытается ее снести

Скандальный застройщик вновь предпринимает попытки снести старинную усадьбу по улице Тургеневской, 22 в Шевченковском районе для строительства на этом месте нового жилого комплекса.

Об этом написал юрист общественной организации "Карты реновации" Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

По его словам, рабочие уже разобрали стену и завезли на участок строительные материалы, очередному историческому зданию угрожает снос.

"Историческое здание "мешает" строительству ІІ очереди ЖК Тургенев. Летом решением Киевского городского совета попало в список ценной исторической застройки. Здание известно тем, что здесь проживала семья богатых мещан Зеленских", - отметил юрист.

Он напомнил, что против застройщика уже открыто два уголовных дела, а постройку и участок были арестованы столичной прокуратурой. Стоит подчеркнуть, что здание находится в "охранном списке Кличко".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре прошлого года коммунальщики снесли установленный застройщиком забор вокруг исторического здания на Тургеневской, 22.

Усадьбу возвели в 1890 году, первым его владельцем стал Василий Малин. Позже в 1911-15 годах сюда переехала жить семья мещан Зеленских. На сегодняшний день, это одна из последних деревянных усадьб на улице, что уцелела.