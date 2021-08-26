В Киеве продолжают сносить усадьбу Зеленских, сорвав предписание с двери

В Киеве продолжаются демонтажные работы по улице Тургеневской, 22, где расположена старинная усадьба постройки конца XIX века, в которой проживала семья мещан Зеленских.

Об этом написал юрист общественной организации "Карта реновации" Дмитрий Перов у себя в Facebook.

По его словам, Департамент городского благоустройства выдал предписание, которое прикрепили на дверях усадьбы. Однако его уже сорвали и приступили к дальнейшему сносу постройки, так и не устранив нарушения.

"Это последняя деревянная постройка, оставшаяся на Тургеневской. В большей степени, дом удалось сохранить благодаря тому, что в дальнейшем он был обложен белым царской кирпичом... Однако, очевидно даже его застройщик, который планирует здесь построить продолжение ЖК Тургенев, сохранять никак не планирует", - написал юрист.

Как сообщали НЕРУХОМІ, первым владельцем дома в 1906 году стал Василий Малин, но в 1911-15 годах сюда переехала жить семья мещан Зеленских. Отмечается также, что это одна из последних деревянных усадьб на этой улице, что уцелела. Тем не менее, несмотря на свой возраст дом не числится в списке памятников архитектуры.

Здание пытаются снести еще с 2018 года, когда застройщик решил организовать проезд к новостройке во двор. В июле строительные работы на Тургеневской, 22 активизировались – рабочие начали разбирать крышу усадьбы. Соседнее здание на Тургеневской, 19 является памятником архитектуры, но активисты опасаются, что его тоже могут снести "за компанию".