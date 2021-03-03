Новый глава ГАСИ поручил выполнять закон

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Новоназначенный на должность врио главы ГАСИ Сергей Галицын запретил предоставлять застройщикам отказы в выдаче разрешений по причинам, которые не были указаны в предыдущих отказах.
Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.
Согласно первому поручению руководителя ГАСИ, теперь каждый выявленный факт отказа без предоставления профессиональной консультативной помощи будет рассматриваться в контексте ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Стоит подчеркнуть, что в Законе Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" четко прописано, что при повторном рассмотрении не допускается отказ в выдаче разрешительных документов, по причинам, которые не были ранее указаны в письменных уведомлениях.
Глава ГАСИ выдал первое поручение
dabi.gov.ua
Несмотря на то, что поручение главы ГАСИ фактически дублирует положение закона, в пресс-службе организации считают, что оно поможет предотвратить злоупотребления и превышения полномочий со стороны чиновников, что в итоге благоприятно отразится на сфере строительства.
Как сообщали НЕРУХОМІ, временно исполнять обязанности главы Госархстройинспекции Кабмин назначил Сергея Галицына 24 февраля. До этого он занимал должность главы Департамента инспекции в Луганской области.
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