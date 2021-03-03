Новый глава ГАСИ поручил выполнять закон

Новоназначенный на должность врио главы ГАСИ Сергей Галицын запретил предоставлять застройщикам отказы в выдаче разрешений по причинам, которые не были указаны в предыдущих отказах.

Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.

Согласно первому поручению руководителя ГАСИ, теперь каждый выявленный факт отказа без предоставления профессиональной консультативной помощи будет рассматриваться в контексте ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Стоит подчеркнуть, что в Законе Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" четко прописано, что при повторном рассмотрении не допускается отказ в выдаче разрешительных документов, по причинам, которые не были ранее указаны в письменных уведомлениях.

Описание: Глава ГАСИ выдал первое поручение Источник: dabi.gov.ua Alt:

Несмотря на то, что поручение главы ГАСИ фактически дублирует положение закона, в пресс-службе организации считают, что оно поможет предотвратить злоупотребления и превышения полномочий со стороны чиновников, что в итоге благоприятно отразится на сфере строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, временно исполнять обязанности главы Госархстройинспекции Кабмин назначил Сергея Галицына 24 февраля. До этого он занимал должность главы Департамента инспекции в Луганской области.