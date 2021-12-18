Новостройки Нью-Йорка не будут отапливаться газом

Власти американского мегаполиса Нью-Йорка приняли решение с 2027 года отказаться от газового отопления в новых домах в целях сохранения экологии и сокращении выбросов в атмосферу. Соответствующее распоряжение было принято городским советом.

Как сообщает CNBC, запрет должен вступить в силу в 2023 году. Сначала он коснется домов ниже 7 этажей, а к 2027 году перестанут проводить газ уже во все новостройки. Исключения составят больницы, прачечные и коммерческие кухни. Вместо голубого топлива будет использоваться электричество.

Описание: Нью-Йорк отказывается от газа Источник: REUTERS Alt:

По предварительным подсчетам, благодаря такому нововведению количество выбросов в атмосферу можно сократить до 2,1 тонны. Это позволит также сэкономить сотни миллионов долларов на прокладке газовых коммуникаций и обезопасит город от утечек и возможных взрывов.

Нью-Йорк — это самый густонаселенный город США, он также занимает шестое место в стране по объему потребления природного газа. На здания города приходится около 70% выбросов парниковых газов. Новый закон должен поспособствовать развитию возобновляемых источников энергии. По планам властей – к 2040 году достичь нулевых выбросов в атмосферу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в США в рамках борьбы с глобальным потеплением на планете решили изменить концепцию застройки городов за счет уплотнения инфраструктуры. Пилотная программа уже стартовала в центральном районе Sunset District в Сан-Франциско (Калифорния). Климатологи уверены, что, организовав жилищные условия в многоквартирных домах на территории уже действующей застройки, можно достичь высоких результатов в борьбе с вредными выбросами.