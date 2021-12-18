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Новостройки Нью-Йорка не будут отапливаться газом

Владимир Гришенко 18.12.2021 12:44

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Власти американского мегаполиса Нью-Йорка приняли решение с 2027 года отказаться от газового отопления в новых домах в целях сохранения экологии и сокращении выбросов в атмосферу. Соответствующее распоряжение было принято городским советом.

Как сообщает CNBC, запрет должен вступить в силу в 2023 году. Сначала он коснется домов ниже 7 этажей, а к 2027 году перестанут проводить газ уже во все новостройки. Исключения составят больницы, прачечные и коммерческие кухни. Вместо голубого топлива будет использоваться электричество.

Описание:

Нью-Йорк отказывается от газа

Источник:

REUTERS

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По предварительным подсчетам, благодаря такому нововведению количество выбросов в атмосферу можно сократить до 2,1 тонны. Это позволит также сэкономить сотни миллионов долларов на прокладке газовых коммуникаций и обезопасит город от утечек и возможных взрывов.

Нью-Йорк — это самый густонаселенный город США, он также занимает шестое место в стране по объему потребления природного газа. На здания города приходится около 70% выбросов парниковых газов. Новый закон должен поспособствовать развитию возобновляемых источников энергии. По планам властей – к 2040 году достичь нулевых выбросов в атмосферу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в США в рамках борьбы с глобальным потеплением на планете решили изменить концепцию застройки городов за счет уплотнения инфраструктуры. Пилотная программа уже стартовала в центральном районе Sunset District в Сан-Франциско (Калифорния). Климатологи уверены, что, организовав жилищные условия в многоквартирных домах на территории уже действующей застройки, можно достичь высоких результатов в борьбе с вредными выбросами.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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