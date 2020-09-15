Николаевский мэр попал в скандал со строительством многоквартирного дома

Хозяйственный суд Николаевский области удовлетворил иск прокуратуры и запретил строительство многоквартирного дома с торговым центром на участке в 3,6 тыс.кв.м по Центральному проспекту.

Как сообщают местные СМИ, соответствующее решение суд принял 10 сентября. Прокуратура Николаевской области направила в суд исковое заявление по поводу возврата в собственность города Николаева участка по Центральному проспекту.

На этой земле, оцененной в 2 млн грн., в районе 9-й Слободской должен был быть возведен многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенным торговым центром. У фирмы "Альянс Инвест Николаев" закончился срок аренды. Продлевать договор имеет право только собственник (распорядитель) земельного участка - сессия Николаевского горсовета.

"Николаевский городской голова заключил дополнительное соглашение о продлении срока пользования земельным участком при отсутствии соответствующего решения горсовета", - заявили в прокуратуре Николаевской области. И подчеркнули, что мэр действовал в интересах сторонней фирмы.

Суд запретил строительство в районе 9-й Слободской niknews.mk.ua

При этом правоохранители отмечают, что арендатор нарушал условия договора. И вместо постройки дома оборудовал на участке автостоянку. Само строительство началось только, когда грянул скандал, и землю хотели забрать.

"Учитывая факт подготовительных работ, фирме запрещено осуществлять строительство на спорном участке", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к украинским властям с требованием ускорить запуск работы Государственной инспекции градостроительства.