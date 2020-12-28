Незаконное строительство ЖК Парковые озера 2: столичные власти обратились в прокуратуру

В Киеве компания Интергал-Буд незаконно строит ЖК Парковые озера 2 по улице Воскресенской, 2а, поскольку участок не соответствует целевому назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента земельных ресурсов КГГА.

Как отмечается, представители столичных властей провели обследование указанного земельного участка 26 декабря.

"Целевое назначение земельного участка - для обслуживания и эксплуатации производственной базы", - сообщили в Департаменте.

Однако, согласно разрешению, выданному ГАСИ, здесь должен строиться жилой комплекс.

В связи с этим, Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил ряд обращений в прокуратуру, в Госархистройинспекцию и Госгеокадастр для принятия необходимых мер относительно проведения строительных работ.

Описание: ЖК Парковые озера 2 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве прошел митинг против незаконно стройки на улице Воскресенской, 2а. По словам активистов, власти, включая полицию, столичных чиновников демонстрируют полную бездеятельность. При этом строительные работы на участке активно ведутся, техника работает даже ночью.

О том, что целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки, выяснили ранее эксперты ресурса.