Небоскребы будущего: кто их строит и где они будут размещаться. Фото

Тренды в архитектуре начинают постепенно меняться: вместо обычных стекла и бетона используют более экологичные материалы, делая здания максимально комфортными и простыми. При этом сами высотки зачастую покрывают растениями, а пространство в них – практичные для использования.

Известное издание Dezeen составило топ-5 небоскребов, которые будут построены по последним технологиям самых именитых архитекторов со всего мира.

Vista Tower от бюро Studio Gang, Чикаго (США)

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Этот небоскреб уже почти построен, его открытие должно состояться в конце этого года. Спроектировала его американский архитектор Джинн Ганг, основавшая бюро Studio Gang. Считается, что это будет самое высокое здание, которое спроектировала женщина. Его высота – 348 метров, небоскреб вошел в тройку самых высоких зданий Чикаго (после Уиллис-тауэр и башни Трампа).

Особенность проекта – волнистый фасад, созданный из сине-зеленого стекла. Расположен он напротив озера Мичиган, поэтому вода, отражается в здании и создает неповторимый эффект. Разработку проекта оценили в $950 млн.

The One от бюро Foster + Partners, Торонто (Канада)

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Британское архитектурное бюро Foster + Partners взялось за строительство небоскреба The One, который должен стать одним из самых высоких в Канаде: его высота – 308 метров. Открытие запланировано на 2023 год.

Здание будет иметь прямоугольную форму, фасады из светлых панелей, на которых разместят горизонтальные и вертикальные бронзовые балки. Здесь будут располагаться апартаменты, библиотеки, рестораны и офисы.

The Spiral от бюро BIG, Нью-Йорк (США)

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Архитектор из Дании и основатель бюро BIG Бьярке Ингельс взялся за реализацию проекта The Spiral, высота которого – 314 метров. Открытие запланировали в 2022 году.

Здание будет спиралевидной формы с разделением на четыре блока. Фасад украсят различными растениями, которые разместят на широких террасах.

Архитектор заявил, что при разработке проекта вдохновлялся культовыми сооружениями древней Месопотамии - зиккуратами. По его словам, это позволило эффективно распланировать здание.

Здание станет штаб квартирой компании Pfizer – одного из разработчиков вакцины от коронавируса. Фармакологический гигант займет здесь 14 этажей.

Tower C от бюро Zaha Hadid Architects, Шэньчжэнь (Китай)

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Архитекторы из прогрессивного бюро, основанного Захой Хадид, разработали проект, который будет состоять из двух башен, высотой в 400 метров. Башни будут соединены подиумом с открытой зоной, который будет выполнять роль своего рода моста. Здесь разместят сады и большие площадки, где могут собираться люди.

Для строительства небоскреба используют переработанные материалы. Фасад будет из стекла со ступенчатой текстуры, что обеспечит хорошую циркуляцию воздуха. А внутри оборудуют систему, которая в зависимости от погоды будет регулировать потребление электроэнергии и в случае необходимости заниматься забором воды. Сдача здания запланирована на 2024 год.

Torch Tower от бюро Sou Fujimoto Architects, Токио (Япония)

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Самое высокое здание в Японии построит компания Mitsubishi Jisho Sekkei совместно с архитектурным бюро Соу Фудзимото. Высота Torch Tower составит 390 метров, оно будет соответствовать своему названию, разработчики с его помощью "осветят город". Верхние этажи будут отделены с помощью балок и их подсветят специальным светом, таким образом здание будет напоминать факел.

Верхняя часть небоскреба будет смотровой, здесь обильно посадят растения, чтобы посетителям было максимально комфортно. Как заявил архитектор Фудзимото, он хочет создать не просто проект, а "место для людей". Сдача объекта запланирована на 2028 год.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Берлине собираются построить небоскреб, высота которого достигнет 98 метров. При этом главным строительным материалом здесь будет дерево. Проект получил название WoHo. За строительство взялась компания UBT.