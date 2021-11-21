Небоскреб на основе конопли будет поглощать углекислый газ. Фото

Американские архитекторы из бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26) разработали проект здания способного поглощать углекислый газ.

Описание: Urban Sequoia Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, проект бюро SOM назвали Urban Sequoia, что переводится как "Городская секвойя". Для строительства планируют использовать биоматериалы – дерево и легкий бетон на основе конопли. Также в здание встроят системы прямого улавливания из атмосферы углеродных выбросов. По задумке авторов проекта, такой дом за 60 лет его использования сократит количество углекислого газа на 400% больше, чем было потрачено для его строительства. По приблизительным расчетам, здание будет улавливать до тысячи тонн углерода в год, что эквивалентно 48 500 деревьям

Описание: Urban Sequoia Источник: dezeen.com Alt:

Улавливаемый зданием углерод будут в дальнейшем перерабатывать, растущие на фасаде водоросли пре вращать в биотопливо для автомобилей или отопления квартир в доме. По словам создателей проекта, все технологии для реализации уже существуют и используются – перед возведением эконебоскреба осталось только испытать их совокупное применение в строительстве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Лондоне запретили строить башню Tulip из-за возможного высокого углеродного следа и негативного влияния на окружающую среду. Строительство экологических зданий из природных материалов в последнее время набирает популярность в мире.