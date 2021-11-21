Небоскреб на основе конопли будет поглощать углекислый газ. Фото

Американские архитекторы из бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26) разработали проект здания способного поглощать углекислый газ.
Urban Sequoia
dezeen.com
Как сообщает Dezeen, проект бюро SOM назвали Urban Sequoia, что переводится как "Городская секвойя". Для строительства планируют использовать биоматериалы – дерево и легкий бетон на основе конопли. Также в здание встроят системы прямого улавливания из атмосферы углеродных выбросов. По задумке авторов проекта, такой дом за 60 лет его использования сократит количество углекислого газа на 400% больше, чем было потрачено для его строительства. По приблизительным расчетам, здание будет улавливать до тысячи тонн углерода в год, что эквивалентно 48 500 деревьям
Urban Sequoia
dezeen.com
Улавливаемый зданием углерод будут в дальнейшем перерабатывать, растущие на фасаде водоросли пре вращать в биотопливо для автомобилей или отопления квартир в доме. По словам создателей проекта, все технологии для реализации уже существуют и используются – перед возведением эконебоскреба осталось только испытать их совокупное применение в строительстве.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Лондоне запретили строить башню Tulip из-за возможного высокого углеродного следа и негативного влияния на окружающую среду. Строительство экологических зданий из природных материалов в последнее время набирает популярность в мире.