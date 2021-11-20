В Британии забраковали строительство небоскреба из-за "углеродного следа". Фото

В столице Великобритании Лондоне запретили строить башню Tulip из-за возможного высокого углеродного следа и негативного влияния на окружающую среду.

Описание: Башня Tulip Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Башня Tulip Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщает Archdaily, проект разработало архитектурное бюро Foster+Partners, высота здания – 305 метров. Инспектор Министерства жилищного строительства Великобритании отметил, что архитектура Tulip может навредить лондонскому Тауэру и другим объектам культурного наследия. Решение правительство приняло после апелляции застройщика и означает официальное завершение проекта.

Описание: Башня Tulip Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Башня Tulip Источник: archdaily.com Alt:

Еще в 2019 году мэр Лондона Садик Хан раскритиковал Tulip, отмечая, что он принесет мало пользы городу из-за отсутствия офисных и жилых помещений. В отчете также отмечается высокий уровень потраченной энергии в конструкции, а также упоминается неустойчивый жизненный цикл. Все эти нюансы могут оказать негативное влияние на экологию.

По задумке авторов проекта 305-метровая башня Tulip имела форму бутона. В ней планировали открыть учебный центр с видом на Лондон.

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