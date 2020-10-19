НБУ советует заранее готовиться к отмене действия моратория по валютной ипотеке

Заемщикам валютной ипотеки уже сейчас следует подготовиться к завершению действия моратория и приступать к переговорам с банками. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как отмечает регулятор, не следует ждать апреля 2021 года, чтобы потом уладить проблемы с валютной ипотекой. В НБУ уверяют, что с финучреждениями можно договориться о реструктуризации долгов уже сегодня, при этом банки редко идут на взыскание залога, предпочитая все вопросы решать максимально мирным путем.

К примеру, в Нацбанке считают, что условия реструктуризации могут предусматривать прощение части долга и отмены каких-либо штрафов или пени. При этом погашение остатка кредита будет происходить согласно рыночной стоимости жилья.

Описание: Заемщикам валютной ипотеки можно договориться о реструктуризации долга Источник: pixabay.com Alt:

В НБУ уверены, что прекращение действия моратория благополучно скажется как на финансовом состоянии банков, так и на развитии рынка в целом: будут активнее выдаваться кредиты, при этом есть большой шанс, что ставка по ипотеке будет снижена.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава государства Владимир Зеленский подписал закон о продлении моратория относительно взыскания по валютной ипотеке. мораторий продлен до 21 апреля 2021 года. Также он запрещает принудительное взыскание имущества, если заемщик постоянно проживает в нем или это объект незавершенного строительства жилья.

Кроме того, запрещается взыскание по договорам ипотеки с лиц, у которых есть обязательства по валютным кредитам. Также банки не могут отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.