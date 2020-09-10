Названы лучше страны для инвестиций в недвижимость: Украины в списке нет

В этом году наиболее лучшими странами для инвестиций признаны Содружество Доминики и Федерация Сент-Китс и Невис в Карибском море.

Соответствующий рейтинг CBI Index был опубликован изданием Professional Wealth Management, которое входит в холдинг Financial Times.

Как отмечается, программа "золотых паспортов" в Доминике в целом имеет отличную репутацию: здесь понятным образом обрабатывают заявки, комплексно проверяют на благонадежность, а также предлагают расширенные возможности для семей инвесторов. Сент-Китс и Невис остается лидером по скорости обработки заявок и сроку действия паспортов до их перевыпуска, акцентируя внимание на семейных инвесторах.

Где лучше покупать недвижимость? pixabay.com

Далее в пятерке идут Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. Также в качестве привлекательных для инвестиций стран специалисты назвали Вануату, Мальту, Кипр, Черногорию, Турцию, Болгарию, Австрию, Камбоджу и Иорданию.

Авторы исследования говорят, что пандемия коронавируса напомнила всему миру о первостепенном значении понятия "дом". Оно тесно связано с гражданством, поскольку, как говорят составители отчета, только гражданство дает человеку уверенность в том, что он может поселиться в нужном ему месте на неограниченное время.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее компания Knight Frank составила свой топ стран, лучших для инвестирования в недвижимость. На первом месте оказалась Великобритания, оставшиеся две позиции в первой тройке занимают Испания и Франция. Также сюда попали Австралия, Канада, Швейцария, США, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия и Мальта.