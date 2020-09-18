Нацсовет реформ предложил отменить монополию государства на выдачу разрешений застройщикам

Украине, чтобы побороть коррупцию в строительстве, необходимо отменить монополию государства на выдачу разрешений застройщикам.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24", передает Сегодня.

По его словам, сейчас застройщики платят взятки в размере 5-20 долларов за квадратный метр.

"Мы предлагаем полностью эту систему отменить, отменить монополию государства на выдачу строительных разрешений, дать, точно так же, как существует частный нотариус, дать обычным гражданам, обычным частным лицам право выдавать эти разрешения", – отметил Саакашвили.

Он считает, что, с одной стороны, частные лица будут заинтересованы в оперативной выдаче строительных разрешений, а с другой – будут лично нести имущественную и уголовную ответственность за строительство небезопасных объектов.

Как побороть коррупцию в строительстве pixabay.com

"Мы создаем систему, когда вообще коррупция уничтожается. И надо отдать должное, что вместе с комитетом Верховной Рады, вместе с премьер-министром, вместе с хорошей группой депутатов в Верховной Раде мы, в принципе, пришли к консенсусу, как быстро завести этот закон в Верховную Раду и его принять", – подчеркнул Саакашвили.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Верховная Рада Украины постановила создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованиями фактов коррупции в отрасли недвижимости.