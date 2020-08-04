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На строительство спорткомплекса в Донецкой области из бюджета хотят потратить 60 млн

04.08.2020 - 08:41

Начались подготовительные работы к строительству велоспортивного комплекса в городе Лиман (Донецкая область), общая стоимость строительства составляет более 60 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в 2019 году за счет средств областного бюджета, общая стоимость строительства составляет 60,3 млн грн.

В свою очередь заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин и начальник управления физической культуры и спорта облгосадминистрации Владимир Мыцык посетили Лиман 31 июля.

Строительство спорткомплекса в Донецкой области

facebook.com/DonetskaODA

В ОГА напомнили, что областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту – это коммунальный внешкольное учебное заведение, которое имеет высшую категорию и является одним из ведущих в Украине, постоянно находясь в пятерке лучших специализированных школ по велоспорту по итогам ежегодной работы. Действуют отделения в 5 городах Донецкой области: Лимане, Бахмуте, Мариуполе, Краматорске и Славянске, где под руководством 13 тренеров-преподавателей занимаются 224 спортсмена.

В ОГА подчеркнули, что при условии соблюдения современных международных требований при строительстве велотрассы и получения необходимой сертификации, она сможет стать уникальной в Украине. Новый трек позволит готовить в дисциплине "ВМХ racing" спортсменов с 8 лет, при этом давая ребятам базовые навыки для выступления в других дисциплинах велоспорта. Также здесь планируется проведение учебно-тренировочных сборов с участием национальной команды, соревнований областного и всеукраинского уровней.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на Троещине хотят построить спорткомплекс с ледовой ареной. Он будет построен на участке улицы Милославской на средства инвестора, для привлечения которого проведут инвестиционный конкурс.

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