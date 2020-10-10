На столичной Воздвиженке демонтировали строительный забор: там таки будет сквер

В Киеве работники "Киевблагоустройства" демонтировали строительный забор на Воздвиженке в Подольском районе. Несмотря на сопротивление со стороны застройщика, скоро здесь будет обустроен сквер.

Об этом в пятницу, 9 октября, написала депутат городского совета Ольга Балицкая в Facebook.

По ее словам, демонтаж строительного забора коммунальщики начали еще в четверг вечером. Несмотря на противодействия застройщика его удалось убрать уже в пятницу.

"Теперь уже скоро можно ожидать начало обустройства там сквера", - написала Балицкая.

Она напомнила, что в сентябре Киевсовет разорвал с компанией-застройщиком договор аренды, а местные жители уже разработали план сквера и даже готовы профинансировать его. Сейчас на этом месте свалка строительного мусора.

"Надеюсь, что теперь, после демонтажа забора, мусор быстро уберут и наконец можно будет начать обустройство сквера", - отметила Балицкая.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины отказала в выдаче разрешения на строительство жилых домов на Воздвиженке в Киеве по ул. Дегтярная, 2-4 (ул. Кожемяцкая, 10-ж).

Основанием отказа в выдаче разрешения послужило то, что проектирование застройки велось за границами участка, а также нарушались другие строительные нормы.