ГАСИ заблокировала строительство на столичной Воздвиженке

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины отказала в выдаче разрешения на строительство жилых домов на Воздвиженке в Киеве по ул. Дегтярная, 2-4 (ул. Кожемяцкая, 10-ж).

Об этом свидетельствуют данные портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, передают "Наші Гроші".

Основанием отказа в выдаче разрешения послужило то, что проектирование застройки велось за границами участка, а также нарушались другие строительные нормы.

Строительство на Подоле было остановлено nashigroshi.org

Заказчиком разрешения на строительство является ООО "Фонд "Качественное жилье", конечным бенефициарным владельцем которого значится Владимир Глуханюк.

Участок площадью 0,73 га, для строительства на которой фирма хотела получить разрешение является коммунальной, и, по данным Общественной кадастровой карты, находится в аренде Фонда "Качественное жилье".

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевлянка Наталья Якимович запустила петицию о создании парка на месте заброшенного строительной площадки на Воздвиженке – в центре Подольского района столицы.