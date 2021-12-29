На Сардинии можно арендовать жилье за 1 евро

В городке Оллолаи, который расположен в провинции Нуоро (центральные районы Сардинии), можно снять жилье за символическую плату.

Рекордно низкая арендная ставка объясняется тем, что в этот регион, который расположен вдалеке от морского побережья, а сюда необходимо привлечь новых жителей. Для этих целей власти города выделили 30 домов и 20 коммерческих помещений.

Описание: Недвижимость в Италии можно арендовать за 1 евро Источник: apartment.su Alt:

Участвовать в программе может кто угодно – итальянцы или даже иностранцы. Для этого прежде всего необходимо доказать свою готовность к проживанию в городке и продемонстрировать план жизни в этом месте. Те, кто согласится на эти условия, будут платить 1 евро аренды в течение 5 лет, затем ставка вырастет до рыночных 250 евро.

Участникам программы предусмотрены льготы в устройстве детей в учебные заведения, бесплатные учебники, взносы на школьный транспорт, развлекательные и образовательные семинары.

Стоит отметить, что в провинции Нуоро в 2018 году была запущена программа о покупке жилья за 1 евро.

Как сообщали НЕРУХОМІ, распродажа недвижимости по 1 евро часто встречается в Италии. К примеру, ранее на Сицилии власти городка Троины устроили распродажу заброшенных домов по такой цене. Инвесторы должны за свой счет провести ремонт в зданиях в течение трех лет. Для этого необходимо внести 5 тысяч евро залога. Если ремонт успеют провести в установленный срок – сумма залога возвращается.