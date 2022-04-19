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На Подоле в Киеве сносят еще одно старинное здание

Владимир Гришенко 19.04.2022 12:49

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В Киеве несмотря на войну принялись разбирать старинное здание в Подольском районе на Кирилловской, 13д, построенное около 150 лет назад.

Об этом сообщили активисты из "Карты Реновации" в своем Телеграм-канале.

По их словам, изначально строители демонтировали окна, затем принялись сносить кровлю. Архитектура здания выполнена в стиле классицизма, возвели его в 1860-1870 гг.

Описание:

На Подоле сносят очередное здание

Источник:

hmarochos.kiev.ua

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В "Карте Реновации" полагают, что владельцем дома является фирма "Днепр-2000". Эта же компания разбирает здание в Цимлянском переулке, располагающееся по соседству. Несмотря на запреты и предписание его уже наполовину разобрали.

На сегодняшний день нет данных о разрешениях на демонтаж здания на Кириловской, поскольку пока не работают открытые реестры.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным столичных властей застройщик еще до войны предпринимал попытки провести демонтаж старинного здания. Было выписано предписание, однако и оно, как видим, не остановило строителей. Директор Департамента культурного наследия Александр Никоряк предложил преступления застройщиков во время войны приравнять к мародерству.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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