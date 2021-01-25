На месте советского бассейна Киевгорстрой построит новый дом. Фото

В Киеве приступили к демонтажу крытого бассейна на улице Курнатовского. Об этом сообщили в паблике child_of_socialism в инстаграм.

Как известно, здание модернистского бассейна было построено еще в 1980-м году для Олимпиады. Теперь на этом месте столичный застройщик Киевгорстрой собирается возвести многофункциональный комплекс Курнатовского. Квартиры в нем уже начали продавать по цене от 24 тысячи гривен за "квадрат".

Описание: Здание старого бассейна демонтируют Источник: instagram.com/child_of_socialism Alt:

Новый проект будет насчитывать четыре секции, строительство предварительно должно завершится до конца 2023 года.

Представители застройщика здание бассейна ранее называли "ужасным наследием СССР". Долгое время помещения были заброшенными. По некоторым данным, он перестал функционировать еще в начале 90-х.

Описание: Здание старого бассейна демонтируют Источник: instagram.com/child_of_socialism Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разрушили здания старинного сухарного завода по улице Протасов Яр, 3 без разрешения Минкульта. Стоит подчеркнуть, что хоть эти здания и не являются памятником, тем не менее оно находится в зоне исторического ландшафта. И прежде, чем проводить какие-либо роботы на этой территории необходимо получить разрешения Министерства.