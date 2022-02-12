На Манхеттене построили жилой дом из переработанных старых унитазов. Фото

В Нью-Йорке на территории Манхеттена построили жилое здание, где строительным материалом послужил переработанный мусор, включая керамическую сантехнику, в том числе и унитазы.

Описание: Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор Источник: fastcompany.com Alt:

Как сообщает Fast Company, проект носит название The West, располагается на углу 47-й улицы и 11-й авеню в районе Hell's Kitchen ("Адская Кухня").

Район расположен рядом с Театральным кварталом. Поэтому здесь также много театров и площадок для мероприятий. На Восьмой и Девятой авеню расположены рестораны с кухнями разных стран, бары и пабы. Туда любят заходить как поклонники театра, направляющиеся на Бродвей, и туристы, возвращающиеся с Таймс-сквер, так и работники близлежащих офисных центров. Как и большая часть района, 47 улица застроена кирпичными домами; несмотря на некоторые цветовые вариации, фасады в основном выглядят одинаково.

Описание: Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор Источник: fastcompany.com Alt:

Появившийся недавно дом The West также имеет кирпичный фасад, и, если бы не верхняя половина из стекла, здание выглядело бы так, будто оно стоит здесь десятилетиями. Постройка на 60% состоит из переработанного строительного мусора, которого понадобилось около 263 тонн. Специальные кирпичи создала компания из Нидерландов StoneCycling. Спроектировала The West другая нидерландская компания Concrete, строившая отели в Нью-Йорке, Лондоне и Амстердаме. Архитекторы использовали кирпичи на первых семи этажах фасада здания и внутри вестибюля. Всего дом состоит из 219 квартир.

Описание: Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор Источник: fastcompany.com Alt:

На фасад нанесли покрытие с частицами, которые переливаются на солнце. В компании отметили, что на данный момент переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный. Однако специалисты ожидают, что в будущем цена снизится, так как переработка материалов станет дешевле.

Описание: Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор Источник: fastcompany.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, американские архитекторы из бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26) разработали проект здания способного поглощать углекислый газ из атмосферы благодаря установленным системам прямого улавливания. Для строительства планируют использовать биоматериалы – дерево и легкий бетон на основе конопли.