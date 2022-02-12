На Манхеттене построили жилой дом из переработанных старых унитазов. Фото

В Нью-Йорке на территории Манхеттена построили жилое здание, где строительным материалом послужил переработанный мусор, включая керамическую сантехнику, в том числе и унитазы.
Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор
fastcompany.com
Как сообщает Fast Company, проект носит название The West, располагается на углу 47-й улицы и 11-й авеню в районе Hell's Kitchen ("Адская Кухня").
Район расположен рядом с Театральным кварталом. Поэтому здесь также много театров и площадок для мероприятий. На Восьмой и Девятой авеню расположены рестораны с кухнями разных стран, бары и пабы. Туда любят заходить как поклонники театра, направляющиеся на Бродвей, и туристы, возвращающиеся с Таймс-сквер, так и работники близлежащих офисных центров. Как и большая часть района, 47 улица застроена кирпичными домами; несмотря на некоторые цветовые вариации, фасады в основном выглядят одинаково.
Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор
fastcompany.com
Появившийся недавно дом The West также имеет кирпичный фасад, и, если бы не верхняя половина из стекла, здание выглядело бы так, будто оно стоит здесь десятилетиями. Постройка на 60% состоит из переработанного строительного мусора, которого понадобилось около 263 тонн. Специальные кирпичи создала компания из Нидерландов StoneCycling. Спроектировала The West другая нидерландская компания Concrete, строившая отели в Нью-Йорке, Лондоне и Амстердаме. Архитекторы использовали кирпичи на первых семи этажах фасада здания и внутри вестибюля. Всего дом состоит из 219 квартир.
Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор
fastcompany.com
На фасад нанесли покрытие с частицами, которые переливаются на солнце. В компании отметили, что на данный момент переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный. Однако специалисты ожидают, что в будущем цена снизится, так как переработка материалов станет дешевле.
Для создания кирпичей использовались старые унитазы и прочий строительный мусор
fastcompany.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, американские архитекторы из бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26) разработали проект здания способного поглощать углекислый газ из атмосферы благодаря установленным системам прямого улавливания. Для строительства планируют использовать биоматериалы – дерево и легкий бетон на основе конопли.