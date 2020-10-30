На Киевщине будут судить застройщика, который продолжал строить вопреки решению суда

В Киевской области будут судить застройщика, возводившего жилой дом в Василькове, вопреки решению суда. Если вина будет доказана, ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители рассказали, что застройщик решил не выполнять решение суда, которое уже вступило в законную силу. Так, постановление запрещало проводить любые строительные работы на объекте и возводить многоквартирный жилой дом из-за отсутствия необходимых для этого разрешительных документов.

Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры. Для рассмотрения по существу обвинительный акт уже направлен в суд.

Описание: Суд рассмотрит дело по существу Источник: pixabay.com Alt:

Если нарушение будет доказано, застройщику грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае киевский суд арестовал строительство многоэтажного дома на земельном участке, который был выделен певице, экснардепу Оксане Билозир. Несмотря на решение суда, застройщик продолжил проводить строительные работы, укрывшись за строительным забором.