На Киевщине будут судить застройщика, который продолжал строить вопреки решению суда

В Ужгороде так увлеклись реконструкцией здания, что полностью его разрушили
Строители начали возводить высотку на месте разрушенного здания
Новости
В Киевской области будут судить застройщика, возводившего жилой дом в Василькове, вопреки решению суда. Если вина будет доказана, ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранители рассказали, что застройщик решил не выполнять решение суда, которое уже вступило в законную силу. Так, постановление запрещало проводить любые строительные работы на объекте и возводить многоквартирный жилой дом из-за отсутствия необходимых для этого разрешительных документов.
Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры. Для рассмотрения по существу обвинительный акт уже направлен в суд.
Суд рассмотрит дело по существу
pixabay.com
Если нарушение будет доказано, застройщику грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до 3 лет.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае киевский суд арестовал строительство многоэтажного дома на земельном участке, который был выделен певице, экснардепу Оксане Билозир. Несмотря на решение суда, застройщик продолжил проводить строительные работы, укрывшись за строительным забором.
Строители начали возводить высотку на месте разрушенного здания
Теперь справку можно получить, не выходя из дому
Пожарные приехали на место инцидента спустя 25 минут
Определено место, куда будут складывать строительные отходы