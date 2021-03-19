На Херсонщине власти потребовали снести незаконную новостройку

В Новой Каховке Херсонской области власти города потребовали от местного застройщика снести новостройку по улице Дружбы, 19а.

Как сообщает "Новый день", основанием для этого стал отказ в утверждении проекта землеустройства по отводу участка и передачи его в аренду для строительства.

Как рассказала глава депутатской комиссии по вопросам землеустройства Ирэна Лепень, строительство дома происходит на месте бывшего футбольного поля. Достройку здания не могли согласовать из-за несоответствия участка генеральному плану и зонинга города.

Строительство на участке началось в январе прошлого года. Ранее футбольное поле принадлежало местному аграрному колледжу. Сейчас участок находится в коммунальной собственности Новокаховского городского совета.

Отмечается, что еще в 2015 году власти изменили генплан и план зонирования, таким образом разрешив строительство на данном участке площадью 0,05 га трехэтажного жилого дома. Однако стройка "вылезла" за пределы площадки.

Городской совет дал застройщику месяц, чтобы очистить территорию. Стоит также подчеркнуть, что застройщик нарушил норму по высотности здания: дом уже вырос до пяти этажей при разрешенных трех.

Описание: Незаконное строительство в Новой Каховке Источник: Alt:

Заместитель мэра Олег Тарабака заявил, что для освобождения участка земли, который был не оформлен, строительной компании придется почти все построенное здание. Если застройщик откажется выполнить предписание, горсовет пообещал обратиться в суд.

Стоит также отметить, что строительная компания пока не собирается выполнять предписания: на площадке продолжаются работы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Херсоне, в исторической части города, по улице Гоголя вместо реконструкции кафе "Мангал" начали строить пятиэтажный дом.