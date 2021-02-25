На Харьковщине через интернет продают особняк XIX века. Фото

В Харьковской области через интернет выставили на продажу старинный особняк, постройки XIX века.

Как говорится в объявлении, имение находится в селе Первухинка, Богодуховского района, на территории парка и состоит из комплекса зданий. Его предлагают использовать для ресторанно-гостинично бизнеса, в качестве реабилитационного центра, детского лагеря. Стоимость усадьбы – $195 тысяч.

Описание: Старинный особняк продается в Харьковской области Источник: sq.com.ua Alt:

Согласно исторической справки, здание построили в 1875 году. Здесь проживал немец по фамилии Вебер – известный на то время сахарозаводчик, управляющий предприятиями Кенига. В начале XX века здесь располагалась селекционная станция, а в 30-х годах особняк – детский дом. Его воспитанницей была известная потом советская актриса Нина Русланова.

Описание: Старинный особняк продается в Харьковской области Источник: sq.com.ua Alt:

Описание: Старинный особняк продается в Харьковской области Источник: sq.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киеве был назначен аукцион, на котором собирались продать памятник архитектуры. Речь идет о трехэтажном доме, который находится в Печерском районе возле станции метро Арсенальная по улице Ивана Мазепы,10.