На Буковине секретарь горсовета организовала схему вымогательства на недвижимости

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В Черновицкой области сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему вымогательства на аренде коммунальной недвижимости, организованную секретарем горсовета одного из населенных пунктов региона.
Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
По сообщению полиции, в схеме принимали участие и.о. городского головы – секретарь горсовета, депутат и его родственник, который был посредником в этом деле.
С местного бизнесмена потребовали взятку в размере $10 тысяч за решение вопроса с арендой недвижимости и участка земли. Также ему пообещали решить вопрос с арендной ставкой.
13 октября оперативники задержали злоумышленников при получении одной из частей взятки - $4 тысяч. Сейчас все участник преступной схемы задержаны, решается вопрос о сообщении подозрения.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Ирпене на Киевщине правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра при получении им 48,5 тысяч гривен взятки. За эти деньги он предлагал "быструю" регистрацию 97 земельных участков.
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