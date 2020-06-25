Под Киевом чиновник за взятку обещал зарегистрировать почти 100 участков

В Ирпене на Киевщине правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра при получении им 48,5 тысяч гривен взятки. За эти деньги он предлагал "быструю" регистрацию 97 земельных участков.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщается, правоохранителями было установлено, что 33-летний руководитель городского управления Госгеокадастра в Киево-Святошинском районе и городе Ирпене, используя свои служебные полномочия, при оформлении документации на земельные участки требовал предоставить взятку в размере 48,5 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника на взятке Фото: Нацполиция

В свою очередь чиновник за эти деньги предложил "свои услуги": чтобы ускорить регистрацию 97 земельных участков – заплатить по 500 грн за каждый и тогда он якобы не стал бы создавать бюрократических преград при их оформлении. Для того, чтобы себя не компрометировать чиновник привлек пособника.

По данному факту возбуждено уголовное производство, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра, используя служебное положение, удалил из электронных данных сведения о земельном участке под Киевом в Ирпене.