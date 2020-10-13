Музыка по ночам из незаконно построенного бара заставила одесситов перекрыть улицу

Весь ремонт держится на монтажной пене: Мариинский дворец разрушается после недавней реставрации
Часть декора держалась на монтажной пене
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Одесситы, проживающие в переулке Маяковского, устроили в понедельник, 12 октября акцию протеста из-за постоянной громкой музыки, которая звучит допоздна из бара "Закат" и бездействия полиции по этому поводу.
Как сообщают местные СМИ, если полиция и городская власть не найдут управу на владельца отеля Вадима Рыжака, жители и дальше будут перекрывать улицу Преображенскую. По словам протестующих, им надоели ежедневные вечеринки в баре "Закат".
Одесситов вынудили перекрыть улицу
Монитор
Согласно сообщению одесских СМИ, гостиничный комплекс в переулке Маяковского был открыт в здании после его реконструкции, которая проводилась без разрешительной документации. Кроме того, в процессе также произошел самозахват части тротуара.
"Владелец нарушил градостроительные условия и ограничения, выданные управлением архитектуры Одесского горсовета, и приделал к памятнику архитектуры пристройку на захваченной земле, а также достроил мансарду, где теперь размещается бар "Закат", - говорится в сообщении.
Как сообщали НЕРУХОМІ, сотрудники одесского ГАСК в течение недели обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.
Часть декора держалась на монтажной пене
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