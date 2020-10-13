Музыка по ночам из незаконно построенного бара заставила одесситов перекрыть улицу

Одесситы, проживающие в переулке Маяковского, устроили в понедельник, 12 октября акцию протеста из-за постоянной громкой музыки, которая звучит допоздна из бара "Закат" и бездействия полиции по этому поводу.

Как сообщают местные СМИ, если полиция и городская власть не найдут управу на владельца отеля Вадима Рыжака, жители и дальше будут перекрывать улицу Преображенскую. По словам протестующих, им надоели ежедневные вечеринки в баре "Закат".

Описание: Одесситов вынудили перекрыть улицу Источник: Монитор Alt:

Согласно сообщению одесских СМИ, гостиничный комплекс в переулке Маяковского был открыт в здании после его реконструкции, которая проводилась без разрешительной документации. Кроме того, в процессе также произошел самозахват части тротуара.

"Владелец нарушил градостроительные условия и ограничения, выданные управлением архитектуры Одесского горсовета, и приделал к памятнику архитектуры пристройку на захваченной земле, а также достроил мансарду, где теперь размещается бар "Закат", - говорится в сообщении.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сотрудники одесского ГАСК в течение недели обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.