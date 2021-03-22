Мошенники из "ДНР" завладели недвижимостью под Киевом более чем на 75 млн гривен

Печерский райсуд Киева 17 марта признал виновной госрегистратора, которая была вовлечена в мошенническую схему по завладению чужой недвижимостью более чем на 75 млн гривен.

Как сообщает "Судебный репортер", в 2018 году жительнице временно оккупированного Донецка неизвестные лица предложили пройти курсы в Киеве, а потом за деньги продать им флешку с ключом госрегистратора.

Описание: Госрегистратора задержали, она пошла на содействие следствию Источник: pixabay.com Alt:

Женщина согласилась, ей купили билет и сняли в столице квартиру. После обучения, она передала сообщникам флешку с ключом и получила за это $500.

Злоумышленники, используя полученный ключ, переоформили недвижимость пожилой женщины. Как выяснилось в ходе следствия, группа мошенников, завладела таким образом квартирой в Киеве, частным домом и тремя земельными участками в Козине, Обуховского района Киевской области.

Для этого преступники создали фиктивную компанию ООО "Украинско-канадское предприятие "РЕНТАЛ ЭСТЕЙТ" и от имени старушки внесли в уставный капитал фирмы все ее недвижимое имущество. Затем его продали другим компаниям. Стоимость дома и трех земельных участков в элитном поселке под Киевом оценивается в 75, 7 миллиона гривен.

Как выяснило следствие, в организованной преступной группировке принимают участие семь человек. Расследование уже завершено, дело скоро отправят в суд. Также следователи выяснили, что ОПГ причастна еще к одному эпизоду: преступники около пяти часов удерживали в плену своих жертв, угрожая оружием, требовали от них $850 тысяч.

Госрегистратора, которая продала мошенникам флешку с ключами, признали виновной. Но в связи с содействием следствию, суд дал ей 5 лет лишения свободы условно, освободив с испытательным сроком 3 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе поймали двух мошенников, которые пытались заполучить помещение налоговой, площадью около 2000 квадратных метров.