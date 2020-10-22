В Одессе мошенники пытались присвоить здание налоговой

В Одессе во вторник, 20 октября, поймали двух мошенников, которые пытались заполучить помещение налоговой, площадью около 2000 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщили правоохранительные органы, злоумышленников задержали при попытке передать нотариусу поддельные документы, которые якобы удостоверяли право собственности на здание в центре города. Нотариус за совершение сделки должен был получить $40 тысяч в качестве "благодарности".

Сейчас проводятся следственные действия, в ходе которых будет избрана мера пресечения для подозреваемых.

Описание: Мошенников задержали у нотариуса Источник: od.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разоблачили мошенников, которые пытались присвоить помещение полиции, использовав при этом поддельные документы. Столичная прокуратура добилась признания сделки недействительной. В итоге была отменена госрегистрация прав собственности на это имущество.