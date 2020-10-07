Минрегион опубликовал законопроект, защищающий инвесторов на рынке недвижимости

Проект закона, защищающий права инвесторов перед недобросовестными застройщиками, разработанный Минрегионом, был опубликован в понедельник, 5 октября, на сайте министерства.

Предполагается, что новый законопроект должен очистить рынок недвижимости от различного рода строительных пирамид и незаконных схем. К примеру, в последнее время участились случаи продаж несуществующего жилья, изменение проектов без уведомления инвесторов. При этом переносы сроков сдачи стали в последнее время "нормой", что привело к росту числа долгостроев.

Как отмечается в документе, предложенный законопроект обяжет предоставлять вкладчикам права на еще недостроенные квартиры при заключении договоров купли-продажи. Таким образом инвесторам предоставляются те же права, что и покупателям готовых квартир.

Описание: Как защитить инвесторов на рынке недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

После завершения строительства объект права собственности автоматически меняет статус на "объект недвижимого имущества". Об этом инвестора будет уведомлять госрегистратор. Кроме того, законопроект обяжет строительные компании более ответственно относиться к данным обещаниям, отчитываться о ходе строительства, заранее согласовывать изменения по проекту.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще в начале лета министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял, что его ведомство разработало законопроект по защите инвесторов в строительстве. Министр подчеркнул, что есть несколько шагов, которые улучшат ситуацию на рынке строительства, а именно страхование и финансовые гарантии обеспечения.