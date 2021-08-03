Минрегион готовит обновления ГСН относительно проектирования школ и детсадов

Государственные строительные нормы, касающиеся проектирования учебных заведений будут обновлены Министерством развития общин и территорий Украины.

Об этом рассказала заместитель министра Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства во вторник, 3 августа.

"Современные, безопасные, комфортные и инклюзивные – такими должны быть образовательные учреждения в Украине. Чтобы это стало реальностью в любом уголке нашей страны, мы планируем обновить нормы по проектированию образовательных и дошкольных учебных заведений. Прежде всего, изменения коснутся требований к системам безопасности и обустройства безбарьерного пространства", - сообщила чиновница.

Описание: Минрегион готовится к изменению строительных норм Источник: pixabay.com Alt:

Так, Минрегион уже утвердил технические задания на разработку проектов изменений в ДБН В.2.2-3: 2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и ДБН В.2.2-4: 2018 "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования". Изменения должны разработать на основе параметрического метода нормирования с учетом лучшего европейского опыта. Среди прочего, нормы должны установить:

современные функциональные требования доступности и удобства использования среды, которые должны обеспечить безбарьерность пространства;

дополнительные требования к системам безопасности, в частности, пожарной;

требования к проектированию пищеблоков и их модернизации.

Кроме того, с требованиями по проектированию специальных учреждений дошкольного образования и групповых ячеек для детей должны быть внесены дополнения об особенностях внутренних и внешних зон, оборудования и средств с учетом опыта европейских стран.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион запланировал ряд существенных изменений в нормативах строительства, которые будут носить комплексный характер. Так, был разработан проект Концепции развития в Украине системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года.