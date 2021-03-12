Микитася выпустили из СИЗО: защита прокомментировала решение суда

Бывший народный депутат и экс-глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась был освобожден из-под стражи.

Об этом заявил адвокат Артур Габриелян.

"Удовлетворено мое ходатайство! Максима Микитася освободили из-под стражи, и он едет домой", - написал юрист в Facebook.

Изменить меру пресечения принял в пятницу, 12 марта, Шевченковский районный суд столицы. Как рассказал другой адвокат экс-нардепа Евгений Грушовец, его клиент будет находиться под ночным домашним арестом.

По словам защиты Микитася, основанием для принятия такого решения послужило то, что арест и содержание под стражей были незаконными.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бывший глава Укрбуда проходит подозреваемым в деле о похищении человека. Одно из доказательств его причастности к этому делу – переписка с организаторами преступления, была признана фальшивой. Впоследствии это подтвердили и в прокуратуре. Однако правоохранители считают, что этот факт не может опровергать причастность Микитася к похищению. Его отправили по новому подозрению за решетку перед самым Новым годом.

Также Микитась является подозреваемым в деле о махинациях с недвижимостью Нацгвардии. Следствие выяснило, что должностные лица Укрбуда использовали поддельные документы для обмена квартир военным в центре Киева на жилье, расположенное на окраине столицы. В итоге был нанесен ущерб в 81,6 млн гривен.