В Шотландии продается замок за 1 фунт стерлингов. Фото

В шотландском городе Арброт продают двухэтажный готический особняк под названием Вязы.

Замок можно приобрести за смешную цену – всего лишь один фунт стерлингов, пишет The Scottish Sun.

Однако пока желающих приобрести Вязы не так уж и много, поскольку будущему владельцу придется вложить в его реконструкцию достаточно средств.

Замок в Шотландии thescottishsun.co.uk

Особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения, поэтому аукционисты просят потенциальных клиентов сначала здраво оценить свои возможности.

Продажа дома стартует 17 июля. Эксперты надеются, что новые владельцы смогут вернуть Вязам "прежнее великолепие".

Замок был построен в XIX веке семьей Корсар. До Второй мировой войны там располагался отель, затем - детский дом.

Замок в Шотландии thescottishsun.co.uk

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