Массовая вырубка в Пуще-Водице: полиция неожиданно поддержала застройщика

В Голосеевском районе Киева в Пуще-Водицком лесничестве на въезде в 110 квартал 14 июня начали устанавливать строительный забор под еще один жилой комплекс, уничтожая при этом зеленые насаждения, а приехавшие на место полицейские распорядились не мешать застройщику.

Об этом написал сотрудник лесничества Александр Соколенко у себя в Facebook.

По его словам, застройщик начал завозить в лес бетонные блоки для обустройства забора. В итоге тяжелая техника поломала кусты и подлесок. Сотрудники лесхоза пытались безуспешно остановить транспорт.

Описание: Стройка в Пуще Источник: Киев без цензуры Alt:

"Сегодня днем ​​фактически я, Андрей Хрутьба (исполняющий обязанности директора Голосеевского парка) и еще несколько активистов совместно пытались остановить тяжелую строительную технику, застройщик "Продмарт" нагло гоняет по территории НПП "Голосеевский", - рассказал Соколенко.

Когда все-таки удалось заблокировать проезд автотранспорта, к месту подтянулись "титушки" и стали угрожать активистам, а прибывшие на место сотрудники полиции распорядились освободить дорогу для машин. Хотя при этом правоохранителям предъявили документы, запрещающие работу строительной техники.

Описание: Стройка в Пуще Источник: Киев без цензуры Alt:

"Сотрудники полиции заставили нас освободить проезд для техники застройщика по территории Нацпарка! Не помогли ни копии положения о Нацпарк, ни картосхема парка с официального сайта, ни материалы лесоустройства, ни ссылки на указ президента номер 446, ни выдержки из кадастра о границах Нацпарка", - рассказал Соколов.

В апреле в лесу в Пуще-Водице начали вырубать вековые дубы на участке площадью 21 гектар, где собираются строить жилой квартал. По состоянию на 27 апреля было уничтожено целый выдел дубового леса, длина просеки превысило 100 метров.

В 2007 году 21 гектар земли на улице Лесозащитной, 17 отдали фирме "Продмарт" в аренду на 15 лет. Тогда в Генплан внесли изменения и участок перевели с территории рекреационного назначения в усадебной жилой застройки. В 2015-м Киевсовет решил расторгнуть договор аренды с "Продмартом". Однако участок так и не передали Пуща-Водицком лесничеству - на кадастровой карте так и осталось назначение участка под застройку.

Согласно данным YouControl, собственниками ЧП "Продмарт" значатся Вадим Пятецкий и ООО "Интеко ВК". Последнюю компанию СМИ связывают с бывшим народным депутатом Дмитрием Андриевским.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее общественность подняла большой скандал из-за вырубки леса в Пуще-Водице. Экс-нардеп Игорь Луценко полагает, что эта уничтожение деревьев может стать самым массовым за последние 15 лет. При этом у работников при себе есть лишь акт обследования зеленых насаждений, выданный "Киевзеленстроем".