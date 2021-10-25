Маск с солидной скидкой выставил на продажу свой особняк в Кремниевой долине

Американский изобретатель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь выставил на продажу свой особняк в Кремниевой долине, на этот раз сбросив в цене более $5 млн.

Как сообщает Mansion Global, Маск снова решил продать свою резиденцию с видом на залив Сан-Франциско, снизив ее стоимость до $31,99 млн. Изобретатель напомнил, что твердо решил избавиться от всей своей недвижимости.

Описание: Маск снова продает свой особняк Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как уже сообщалось, располагается этот особняк на участке площадью почти 20 гектаров. Внутри него 9 спален, 10 ванных комнат, банкетный зал, кухня профессионального уровня с двуспальными апартаментами для личного шеф-повара. В здании есть даже бальный зал с шестиметровыми потолками и лепниной в виде короны, украшенной деталями из сусального золота. Столовую и музыкальную комнату можно объединить в одно пространство с помощью гидравлической подъемной стены. Жилая площадь – около 1400 квадратных метров.

Рядом с домом располагается бассейн, зеленая лужайка и гараж на три авто и оборудован навес, под которым можно разместить еще восемь машин. Особняк был построен более ста лет французским дворянином.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Маск снял объявление в сентябре после безуспешной попытки продать резиденцию. Тогда он хотел выручить за нее $37,5 млн. Сам же изобретатель перебрался жить в сборный дом, стоимость которого всего 50 тысяч долларов. Он арендует дом у своей компании. Здесь есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, душевая, санузел. Маск отметил, что этот дом ему нужен только для отдыха после работы.