Маск решил не продавать свой особняк в районе залива Сан-Франциско. Фото

Глава компаний SpaceX и Tesla, изобретатель Илон Маск не смог продать свой особняк в районе залива Сан-Франциско и вынужден был снять объявление.

Описание: Маск снял объявление о продаже особняка Источник: Realtor.com Alt:

Как уточняет New York Post, американский изобретатель выставил на продажу эту недвижимость в июне этого года. За особняк он хотел выручить 37,5 млн долларов. Купил он этот дом в 2017 году за 23,4 млн долларов. После того, как было выставлено объявление о продаже, недвижимость разрешили арендовать для проведения мероприятий. Но 11 сентября стало известно, что Маск решил снять объявление о продаже.

Описание: Маск снял объявление о продаже особняка Источник: Realtor.com Alt:

Описание: Маск снял объявление о продаже особняка Источник: Realtor.com Alt:

Этот дом, площадь которого превышает 1400 квадратных метров, построен на участке в 47 акров (более 19 гектаров). Внутри него 9 спален, 10 ванных комнат, кухня и банкетный зал. На территории есть гараж на три авто и оборудован навес, под которым можно разместить еще 8 машин. Из окон открывается вид на залив, каньон и водохранилище. Особняк был построен в 1916 году, ранее он принадлежал аристократической семье.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Маск перебрался жить в сборный дом, стоимость которого всего 50 тысяч долларов. Здесь есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, душевая, санузел. При этом Макс отметил, что этот дом ему нужен только для отдыха после работы.

Изобретатель устроил распродажу своей недвижимости ради финансирования проекта по созданию колонии на Марсе.