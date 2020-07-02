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Инвесторы Аркады планируют самовольно заселиться в ЖК ПАТРИОТИКА

02.07.2020 - 11:12

Вкладчики банка Аркада, которые купили квартиры в ЖК ПАТРИОТИКА в доме №26, в пятницу 3 июня попытаются прорваться в здание и самовольно заселиться в свое жилье.

Об этом они заявили в своем обращении к застройщику и представителям власти, передают Українські новини.

Кроме того, они попросили инвесторов других домов жилого массива помочь в их самозаселении, а министра МВД защитить их от силовой расправы со стороны "титушек".

"Из-за бюрократических процедур, связанных с введением дома в эксплуатацию, мы сейчас поставлены на грань выживания. Большинство из нас потеряло работу из-за карантина и находится в крайне сложных условиях, и уже не может позволить себе арендовать жилье. Среди нас много молодых семей с детьми, которые сейчас вынуждены жить в очень ограниченных условиях, подвергаясь опасности заражения. Мы ждем заселения больше 2-х лет – хватит!", - сказано в официальном обращении инвесторов Аркады.

ЖК ПАТРИОТИКА

НЕРУХОМІ

По словам вкладчиков, на данный момент в ЖК ПАТРИОТИКА "заморожено" строительство 11 домов. Один из них (№26 "Львовский") готов на 99%, но ввод в эксплуатацию постоянно откладывается, из-за чего люди не могут заселиться в свои квартиры. В конце мая инициативная группа инвесторов установила под КГГА палаточный городок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА призвали банк Аркада принять принципиальное решение и устранить проблему с завершением строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых уже стали 13 тысяч семей.

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