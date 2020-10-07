Львовская ГАСИ выдала документы на эксплуатацию несуществующего здания. Фото

В центре Львова начали строить здание без каких-либо разрешений, при этом ГАСИ уже выдала документы на эксплуатацию несуществующего объекта.

Как уточнил заместитель мэра по вопросам развития города Андрей Москаленко, строители на площади Осмомысла (недалеко от рынка "Добробут") уже залили бетоном фундамент и начали сооружать каркас здания. При этом, по словам чиновника, строительство ведется с грубым нарушением, без разрешительных документов.

Описание: Незаконное строительство во Львове Источник: city-adm.lviv.ua Alt:

"Как оказалось, раньше регистраторы зарегистрировали поддельное право собственности на объект, которого фактически не было и нет, но сейчас хотят возвести. А областная ГАСИ выдала декларацию о готовности ввода в эксплуатацию несуществующего объекта", - рассказал Москаленко.

Представители столичной мэрии осмотрели незаконное строительство, вызвали полицию, а также вручили предписание, согласно которому будет демонтирована конструкция незаконного строительства.

Описание: Незаконное строительство во Львове Источник: city-adm.lviv.ua Alt:

"Такая абсурдная ситуация возникла из-за того, что единственная, кто полноценно мог бы остановить работы, является городская или областная ГАСИ. А вся система ГАСИ сейчас в состоянии реформы. И они лишены такого права", - сообщил Москаленко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, премьер Денис Шмыгаль пообещал, что преобразования, касающиеся ГАСИ, должны завершиться до конца следующего месяца, при этом результаты реформы будут видны уже сразу.