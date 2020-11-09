Лучшим небоскребом мира признан жилкомплекс в Стокгольме. Фото

Башни Norra tornen в столице Швеции Стокгольме признаны лучшим небоскребом мира за 2018-2020 годы и получили премию от немецкого музея архитектуры.

Описание: Шведские небоскребы победили в номинации Источник: Фото: Laurian Ghinitoiu Alt:

Как сообщает Archdaily, башни состоят из модульных кубиков, что значительно упростило само строительство. Здания спроектированы, словно условные ворота в Стокгольм, через которые проезжают жители пригорода. Проектировал здания архитектор Рейнир де Граф из бюро ОМА в 2013 году. Строительство ЖК было завершено только в этом году.

Описание: Шведские небоскребы победили в номинации Источник: Фото: Laurian Ghinitoiu Alt:

Отметим, что башни Norra tornen – являются одни из самых высоких зданий, а поэтому их хорошо видно практически с любой точки Стокгольма. ЖК расположен в одном из самых престижных районов, поэтому квартиры купили себе там люди с достатком.

Описание: Шведские небоскребы победили в номинации Источник: Фото: Laurian Ghinitoiu Alt:

Отметим, что для архитекторов премию International Highrise Award основали в 2003 году. Ее вручают выдающимся застройщикам, каждые два года. В номинации участвуют завершенные объекты строительства, высота которых должна превышать 100 метров. В этот раз жюри рассматривало 31 небоскреб из 14 стран. Победителям вручают 50 тысяч евро и статуэтку.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев вошел в топ-10 стран в мире по количеству высотных зданий. При этом украинская столица занимает в Европе уверенное первое место.