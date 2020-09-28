Киев в десятке стран мира по количеству небоскребов и первый в Европе

Киев вошел в топ-10 стран в мире по количеству высотных зданий. При этом украинская столица занимает в Европе уверенное первое место.

Соответствующий рейтинг составил сервис Skyscraperpage.com.

Так, согласно данным исследования, в мировом рейтинге Киев расположился на восьмом месте: в столице Украины насчитали 1199 небоскребов. По количеству высоток Киев обогнал такие мегаполисы как Лондон, Мехико и Москва. При этом украинская столица не может похвастаться количеством проживающих здесь: согласно официальным данным в Киеве проживает чуть менее 3 млн человек.

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В целом тройка лидеров выглядит так: на первом месте в рейтинге разместился Нью-Йорк – 6097 небоскребов, на втором – Торонто (2393 небоскребов) и на третьем месте – Дубаи (1574 небоскреба).

Если взять Европу, то как отмечают исследователи, у столицы Украины первое место (1199 небоскребов), на втором месте Лондон (1165 небоскребов) и Москва (550 небоскребов).

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Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сингапуре архитектурная компания ADDP Architects обнародовала проект жилых небоскребов Avenue South Residences, которые будут самыми высокими в мире и будут иметь по 56 этажей.