Уникальный стадион, построенный из дерева: новый проект от Zaha Hadid Architects. Фото

Для британского футбольного клуба Forest Green Rovers из графства Глостершир построят уникальный стадион, где главным строительным материалом будет дерево.

Как сообщает Тhe architect newspaper, за постройку стадиона возьмется известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. По задумке он будет самым экологичным стадионом в мире.

Строительство будет проходить в несколько этапов. После первого этапа стадион будет вмещать до 5 тысяч зрителей. Но по финальному проекту его расширят до 10 тысяч мест для болельщиков.

Как сообщают архитекторы, это будет первый стадион, построенный полностью из дерева, стеклянным будет только навес, защищающий зрителей от непогоды. Это позволит траве на поле расти естественным образом.

Eco Park будет разделен на две части. В спортивной части будут стадион, футбольные поля, центр спортивной науки. Вторая часть – "многопрофильные объекты" - объединит бизнес-парк с зелеными технологиями, в ней будут находиться помещения для 4 тысяч сотрудников.

По словам главы Forest Green Rovers Дейла Винса, на строительство уйдет три-четыре года, прежде чем футбольный клуб сыграет в Eco Park. Одна из главных задач - создать инфраструктуру вокруг стадиона.

Как известно, в последнее время возводить масштабные комплексы из дерева становится трендом. Как сообщали НЕРУХОМІ, британский инженер Боана Пришмонтас придумал концепт офиса "My Room in The Garden", который можно собрать в течение дня. Он имеет деревянную конструкцию, можно сделать абсолютно любой формы, любого размера, практически на любой площади.

В Дублине собираются построить башню, высотой в 18 этажей. Главным строительным материалом при этом будет дерево. Это сооружение может стать самым высоким деревянным зданием в Европе.