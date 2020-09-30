Самый узкий офис из дерева разработал британский инженер. Фото

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Британский инженер Боана Пришмонтас придумал концепт офиса "My Room in The Garden", который можно собрать в течение дня. Он имеет деревянную конструкцию, можно сделать абсолютно любой формы, любого размера, практически на любой площади.
Необычный офис из дерева
archdaily.com
Как сообщает Archdaily, часть лондонцев уже воспользовались офисами Пришмонтаса. По задумке инженера, деревянные офисы идеально подходят для задних дворов. Также его можно разместить в необычно узких местах, которые часто встречаются на улочках Лондона.
Подобное решение стало популярным из-за введенного карантина вследствие эпидемии коронавируса. Такой офис открывает возможности пережить неблагоприятный период.
Необычный офис из дерева
archdaily.com
Необычный офис из дерева
archdaily.com
Офис из дерева можно сделать как миниатюрным, так и довольно внушительных размеров, путем монтажа нескольких блоков. Минимальная стоимость от 5 тысяч фунтов стерлингов.
Необычный офис из дерева
archdaily.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно прогнозов украинских девелоперских компаний, спрос на отдельные офисы обязательно вырастет после отмены карантина. Так, в Киеве насчитывается более 170 бизнес-центров разных классов, и до 90% офисных сотрудников во время карантина работали удаленно. А значит, по завершению пандемии начнется реконцепция как существующих, так и будущих проектов офисной недвижимости.
Предложения по составу должны будут внесены в течение месяца
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