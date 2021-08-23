Приемка квартиры в новостройке: чек-лист

Когда строительство наконец подошло к концу, кажется, что самое сложное уже позади и можно выдохнуть. Но расслабляться пока не стоит, ведь впереди ждет приемка квартиры от застройщика – один из самых ответственных моментов, связанных с покупкой собственного жилья.

На что смотреть и чем следует вооружиться, отправляясь на осмотр квартиры – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Приемка квартиры в новостройке Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Как проводить приемку

Самое главное – избавиться от эйфории готовности квартиры и получения ключей и проводить приемку с максимально холодной головой.

Внимательно изучите и лучше всего возьмите с собой ваш инвестиционный договор. В нем всегда есть раздел, в котором перечислен объем работ и комплектация квартиры. От этого пункта и следует начинать осмотр квартиры. То есть, если в договоре указано, что стены будут заштукатурены, а на деле этого нет, нужно требовать от застройщика проведения этих работ.

Помните, что в квартире не должно быть никакого строительного мусора. Вывезти его – не ваша забота, а застройщика.

Проводите осмотр внимательно и обстоятельно, от комнаты к комнате. Пока не проверите одно помещение полностью, к следующему лучше не приступать. Даже если представитель компании застройщика вас постоянно подгоняет – не обращайте внимания. Вы имеете все права потратить на это любое необходимое вам количество времени, а сделать все внимательно в ваших же интересах.

Какие инструменты взять с собой

На такое важное мероприятие как приемка квартиры у застройщика ни в коем случае нельзя заявляться с пустыми руками. Для того, чтобы внимательно осмотреть все, даже самые труднодоступные места, необходимо вооружится специальными инструментами:

обычная или лазерная рулетка поможет измерить, например, ширину дверных проемов или высоту стен;

строительным уровнем можно проверить вертикали;

угольником необходимо будет проверить углы стен, дверных проемов и откосов;

стремянка или складной табурет помогут дотянуться до труднодоступных высокорасположенных мест;

маркером или цветными мелками нужно будет делать пометки;

мощный фонарь, в идеале налобный, необходим для осмотра санузлов и кладовых;

несколько листов А4 помогут проверить качество вентиляционных отверстий;

блокнот и ручка для записей;

телефон или фотоаппарат, чтобы фотографировать недочеты.

Этот список регулируется исходя из ваших возможностей и состояния квартиры. Например, если жилье с черновой отделкой – можно взять с собой тестер напряжения. А для проверки уже готовых розеток – прихватить мощный электроприбор, например, фен.

Запишите и сфотографируйте все показания счетчиков и факт наличия или отсутствия пломб на них. Если находите какой-то изъян, отмечайте его маркером или мелками, нумеруйте, фотографируйте и записывайте информацию о нем в специальную ведомость. Подписанную представителем застройщика копию обязательно оставьте себе.

В идеале, конечно, дополнительно привлекать к такому нелегкому делу специалистов. Если вы уже нашли и наняли прораба, который будет делать вам ремонт, обязательно берите его с собой. Профессиональный взгляд поможет четче определить, какие недостатки решаются просто, а какие могут обернуться большими проблемами в будущем.

Приемка квартиры в новостройке с черновой отделкой

В зависимости от состояния, в котором застройщик передает вам квартиру, процедура осмотра немного отличается. Рассмотрим основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при приемке квартиры с черновой отделкой.

Стены

Стены должны быть расположены в соответствии с планом. Внимательно осмотрите их поверхность и убедитесь, что все сделано ровно, аккуратно, нигде нет сколов, выемок, трещин, непредусмотренных ниш, сквозных отверстий, влажных пятен, нигде не торчит арматура. Проверьте вертикальность стен уровнем в нескольких местах. Углы между стенами должны быть 90 градусов.

Пол и потолок

Поверхность должна быть ровной, без трещин, сквозных отверстий, наплывов. По всему периметру должно быть надежное соединение со стенами под углом в 90 градусов. Если в каких-то местах проходят коммуникации, стык должен быть полностью и аккуратно заделан, никаких проемов быть не должно. Также нигде не должно быть потеков.

Окна

Будьте особо внимательны. Осмотрите сами стекла на предмет царапин, трещин или заводского брака. Ручки должны ходить плавно, без усилий с вашей стороны. Поместите листок бумаги между окном и рамой, если в закрытом положении вытащить его не получится – окна установлены правильно, все герметично. Проверьте оконную раму на предмет мелких повреждений, царапин и сколов. Между стеной и рамой ни в коем случае не должно быть проемов и пустот.

Вентиляция

Проверка проводится достаточно легко. Откройте окна на режим проветривания и приложите лист бумаги к вентиляционному отверстию. Он должен притянуться. Также можно использовать зажженную спичку: пламя должно выраженно отклониться внутрь вентиляционного канала.

Дверные проемы и входная дверь

Главное в дверных проемах – их правильная геометрическая форма, измерить которую можно при помощи уголка и уровня. Рулеткой нужно будет измерить ширину в нескольких местах, чтобы убедиться в отсутствии существенных отклонений.

В случае со входной дверью, кроме правильности геометрии, стоит проверить качество монтажа рамы: нет ли зазоров, щелей между ней и стеной. Замок должен легко открываться и закрываться.

Отопление

Проверьте горизонтальность установки радиаторов при помощи уровня. Осмотрите трубы и сами радиаторы на предмет наличия повреждений: вмятин, сколов, трещин и царапин быть не должно. Радиаторы должны находиться на расстоянии не менее 3-5 см от стены и 7-12 см от пола.

Канализация

Убедитесь, что в санузлах и на кухне есть требуемые канализационные трубы. Осмотрите их на наличие сколов, вмятин, трещин или ржавчины.

Электричество

Проверить электричество в квартире с черновой отделкой будет достаточно проблематично без знаний и умений электрика. Для проверки напряжения в таком случае лучше привлекать профессионалов.

Приемка квартиры в новостройке с чистовой отделкой

Проведите все проверки, как и в случае с черновой отделкой. Дополнительно обратите внимание на следующее:

Плитка

Обязательно простучите каждый прямоугольник плитки. Если последует глухой звук – там есть пустоты, где в будущем будет разводиться грибок.

Плитка должна быть уложена не только геометрически ровно, но еще и на одном уровне, без выступов или углублений.

Обои и напольное покрытие

Обои должны быть поклеены ровно, без видимых стыков или нахлеста. Не должно быть пузырей и потеков клея.

Пол должен быть ровным, не скрипеть и не проваливаться при ходьбе.

Двери

По аналогии с входной дверью, проверьте правильность монтажа и геометрии межкомнатных дверей. На самой двери, не должно быть царапин, сколов и вмятин.

Розетки

Устройте тест розеткам при помощи мощного электроприбора. Если кабель поврежден, электричество сразу выбьет.

Сантехника

Несколько раз спустите воду в унитазе. Бачок не должен протекать и сильно шуметь при наполнении. В раковине, ванной и/или душевой кабине следует проверить работоспособность слива. Наполните их водой и оцените скорость стока.

Помните, если вы сомневаетесь в том, что сможете увидеть все огрехи строителей сами – всегда можете обратиться к профессионалам. Но если все же хотите провести осмотр квартиры самостоятельно – чек-лист от команды НЕРУХОМІ будет вам полезен.