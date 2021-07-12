Какую квартиру купить для сдачи в аренду

Инвестирование в объекты недвижимости является одним из самых популярных способов заставить деньги работать – это относительно просто, понятно и в большинстве случаев стабильно. Один из вариантов такого вложения средств – покупка квартиры под сдачу в аренду.

Выгодно ли это и как выбрать недвижимость для приобретения, чтобы потом легко найти квартиросъемщиков и жилье быстро окупилось – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Вид аренды

Сперва необходимо определить вид аренды: долгосрочная или посуточная. В зависимости от этого отличается целевая аудитория, планировка, размер, расположение.

Если ваш выбор пал на долгосрочную аренду, то это прекрасный способ получать пассивный доход, не затрачивая при этом много усилий и времени. Долгосрочная аренда требует минимального вмешательства со стороны хозяина квартиры после того, как арендатор найден.

Сдача посуточно зачастую приносит больше дохода, но при этом требует максимального участия владельца квартиры. Это и постоянный поиск арендаторов, и контроль состояния квартиры, уборка. Конечно, эти вопросы можно доверить компетентным риелторам и клининговому сервису, но тогда их услуги обойдутся в приличный процент от дохода.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Первичное или вторичное жилье

Самое важное: откажитесь от дешевой квартиры в старом доме с плохими коммуникациями. Такое состояние будет требовать больших вложений как денег, так и сил, и нервов еще до начала сдачи жилья в аренду. Да и даже потом это может выскочить неожиданной проблемой.

При покупке квартиры на вторичном рынке очень важно уделить должное внимание размерам коммунальных платежей.

Высокая коммуналка сильно отразится на ликвидности квартиры, а в случае долгого простоя может обернуться серьезными убытками.

Вариантов покупки квартиры в новостройке есть несколько. Вы можете купить ее на этапе котлована, на этапе стройки или уже готовую. В любом из случаев необходимо точно просчитать, насколько выгоднее будет купить квартиру раньше и ждать окончания строительства. Зачастую выгоднее выбирать квартиру в уже готовом доме. Чтобы не терять время на отделку, дизайн и ремонт, можно выбрать жилье с уже готовой отделкой от застройщика. Интерьер в такой квартире будет простым и современным.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Количество комнат

Однокомнатные квартиры пользуются большим спросом и при долгосрочной, и при посуточной аренде. При этом просторные квартиры-студии больше подойдут для сдачи посуточно. Поэтому если вы размышляете над тем, стоит ли покупать студию для сдачи в аренду, то однокомнатная квартира окупится быстрее.

На двухкомнатные спрос меньше, но все же хороший. Такой вариант подойдет, если вы готовы сдавать квартиру семьям с детьми, как долгосрочно, так и посуточно, например, на время семейного отдыха. Такая инвестиция будет окупаться дольше, но и конечный доход от нее будет выше.

На трехкомнатные квартиры спрос меньше всего. Они наименее рентабельны, поэтому если финансы располагают, лучше приобрести несколько "однушек" или "двушек".

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Район

При долгосрочной аренде сперва необходимо определиться с тем, на какой ценовой сегмент вы ориентируетесь. Квартира в центре будет стоить дороже, но доход с нее будет выше. Жилье в спокойном спальном районе с хорошей инфраструктурой и транспортной развязкой обойдется дешевле, но сохранит неплохую стоимость аренды. А вот квартира в старом доме, в получасе от ближайшей станции метро и без элементарной инфраструктуры вокруг будет стоить совсем недорого, но тогда и на хорошую цену аренды можно не рассчитывать.

В случае посуточной аренды сначала определитесь, на какую целевую аудиторию вы будете ориентироваться. В зависимости от этого необходимо будет брать квартиру рядом с туристическими, культурными или деловыми объектами города. Например, в курортных городах наиболее выигрышное местоположение жилья – вблизи моря и пляжа, а если вы рассчитываете принимать деловых гостей в командировках – вблизи центра города.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Класс жилья

Наиболее рентабельными вариантами будут квартиры эконом-класса и класса комфорт. Эконом дешевле, хуже инфраструктура, дальше от центра, соответственно, арендная плата здесь ниже. Но в этом есть плюс: чем ниже стоимость аренды, тем легче найти квартирантов. И все же наиболее выгодным вариантом является жилье класса комфорт. В таких квартирах обычно все гораздо более продуманно и аккуратно, лучше расположение и инфраструктура, поэтому получится сдавать выгоднее, в будущем доход будет выше.

А вот при посуточной аренде одинаково выгодно сдавать и эконом, и комфорт, и бизнес-класс. Люди бывают совершенно разные, так что выберите вашу целевую аудиторию и решайте, исходя из этого.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Дизайн и ремонт

Очень важно при покупке квартиры помнить и понимать, что вы приобретаете жилье не для себя. Не руководствуйтесь собственными вкусами и предпочтениями, составьте портрет предполагаемого квартиросъемщика и смотрите на все словно со стороны. Ремонт и дизайн могут быть простыми и должны быть максимально унифицированными для охвата большего количества предпочтений разных людей. Все должно быть продуманным, комфортным и универсальным. Максимально укомплектуйте квартиру необходимой мебелью и техникой, так получится сдавать квартиру выгоднее.

Описание: Какую квартиру купить под сдачу в аренду Источник: pixabay.com Alt:

Однозначного ответа на вопрос, какую квартиру купить для сдачи в аренду нет. Выбирайте жилье по необходимым критериями, чтобы оно подходило под предпочитаемый вид аренды и вашу целевую аудиторию.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, на что следует обратить особое внимание при выборе этажа своего будущего жилья.