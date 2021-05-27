На каком этаже лучше покупать квартиру

Когда наступает ответственный момент покупки квартиры, немаловажным этапом будет выбрать, на каком этаже лучше жить. Естественно, у каждого человека есть собственные предпочтения, основанные на личных убеждениях о комфорте проживания на той или иной высоте над землей. Кто-то не любит первые этажи за гул с улицы, кто-то ни за что не поселится на самом верхнем из-за предрассудков о протекании крыши. Шум, вид из окна – критериев оценивания этажей очень много, на любой вкус и цвет.

На что следует обратить особое внимание при выборе этажа своего будущего жилья – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: На каком этаже лучше жить Источник: pixabay.com Alt:

Первый и последний этаж

Недостатки квартиры на первом этаже достаточно очевидны. Одна из основных и самых больших проблем такого расположения – безопасность. Квартиры на первом этаже очень доступны для воров, покупка охранной сигнализации не всем по карману, а решетки на окнах лишают жилище всяческого уюта и создают впечатление больницы или, что еще хуже, тюрьмы. Низкое расположение окон предполагает возможность каждого прохожего заглянуть внутрь, а чтобы этого не происходило, нужно всегда держать шторы или жалюзи закрытыми. Таким образом, количество естественного дневного солнечного света в квартире сводится практически к нулю.

Проживание на первом этаже также грозит неприятными запахами с улицы или подвала дома, постоянным шумом со двора и подъезда и возможностью появления насекомых и грызунов. В таких квартирах обычно очень повышена влажность и даже сырость. Не настолько проблемный недостаток в квартире на первом этаже – отсутствие красивого вида из окна.

С другой стороны, у такого низкого расположения есть ряд плюсов. Первый этаж идеально подойдет для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей. Такие квартиры обычно стоят на 10-15% ниже, чем такие же, но на более высоких этажах. При сдаче жилплощади в краткосрочную или долгосрочную аренду этаж играет меньшую роль, нежели расположение самого дома, так что при таком раскладе скидка во время покупки позволит больше заработать в будущем.

Экономить можно также на услугах грузчиков при переезде, на сборах за лифт. С первого этажа проще всего эвакуироваться в случае пожарной тревоги.

В случае, если квартира находится в новостройке, на нижнем этаже чаще всего находятся магазины. Тогда первым этажом считается, по сути, второй. Ряд недостатков исчезает, но и на хорошую скидку рассчитывать не стоит.

Квартиру на последнем этаже стоит также рассматривать исключительно в случае покупки жилплощади в новостройке. В старых домах может протекать крыша, сильно нагреваться летом и заметно повышать температуру в квартире, что несет за собой дополнительные траты на покупку кондиционера. Если в семье есть маломобильные граждане, рассматривать такую покупку не стоит – любая поломка лифта сильно усложнит жизнь. Квартира на последнем этаже новостройки лишена почти всех этих минусов, но все же остается возможная проблема с лифтом.

Если в доме есть технический этаж, неожиданные ремонтные работы могут потревожить спокойствие жильцов, живущих на последнем этаже. Это редкость, но помнить про такую возможность стоит.

В зависимости от типа водоснабжения в доме, снизу или сверху, напор и чистота проточной воды в квартирах на первом и последнем этажах может быть не самого высокого качества.

Средние этажи (3-9)

Средние этажи – самые популярные, и на это есть свои причины. У них нет почти всех тех недостатков, что были описаны выше. Из окон обычно открывается хороший вид, что положительно влияет на психологический комфорт человека, выхлопные газы и неприятные запахи с улицы почти не долетают до квартиры, воздух чище и больше естественного дневного света попадает через окна.

Благодаря своей популярности, квартиры на средних этажах становятся привлекательнее со стороны инвестиций. Такую жилплощадь будет гораздо легче и быстрее сдать в аренду или продать в будущем, если необходимость в квартире исчезнет.

Главным минусом остается, конечно, определенная зависимость от работы лифта. В случае его отключения на уровне 3-5 этажей пеший спуск или подъем не станет проблемой. Правда, на 6-9 этажах это уже становится тяжелее. Но тут уж каждый человек решает сам по своим возможностям. Поэтому размышляя, на каком этаже лучше жить в многоэтажке, средние этажи будут наиболее оптимальным решением.

Верхние этажи (10-16+)

Квартиры на верхних этажах всегда привлекали людей за счет прекрасных видов из окон, чистого воздуха и большого количества естественного дневного света. В зависимости высоты самого дома остается или исчезает проблема гула машин, который слышно до высоты в пятьдесят метров. В новостройках технические коммуникации зачастую находятся под крышей, поэтому на верхних этажах и зимой теплее, и напор воды лучше. Кроме того, туда редко долетают насекомые, так что комаров летом или майских жуков весной можно не бояться и спокойно открывать окна.

В современных домах застройщики на верхних этажах часто размещают пентхаусы и большие квартиры с панорамными окнами. Это обусловлено всеми плюсами высокого расположения, но также автоматически поднимает цены на жилплощадь, расположенную на верхних уровнях домов.

Квартиры высоко над землей, однако, подходят далеко не всем. По данным многих исследований больше трети людей наблюдая прекрасные виды с большой высоты испытывают не восторг, а головокружение и тревогу. Панорамные окна зачастую еще больше усиливают это ощущение. Самые тревожные жильцы на верхних этажах начинают прислушиваться к любому самому тихому и незначительному звуку, опасаясь любого шороха.

При покупке квартиры на верхних этажах необходимо здраво и очень серьезно оценить возможности пожарной безопасности. При тревоге из таких жилищ дольше и тяжелее всего выбраться. Для спокойствия и безопасности необходимо отдавать предпочтение домам с развитой системой пожарной эвакуации.

Главный недостаток верхние этажи делят со средними – зависимость от лифта. Большой проблемой становится доставка тяжелых грузов, а время ожидания лифта может выходить за все разумные рамки в часы пик, особенно если из нескольких работает только один. В случае же полного отключения лифтов можно устроить себе незапланированную тренировку на ноги, добираясь вверх или вниз на своих двоих, что также следует учитывать при покупке.

Какой же этаж выбрать

Итак, на каком этаже лучше покупать квартиру? Как видим, у жилья на каждом из этажей есть свои особенности.

Нижние отлично подойдут пенсионерам и маломобильным людям, обычно их можно купить с хорошей скидкой.

Средние – самый популярный и оптимальный вариант для практически любого человека. Больше света, меньше шума и выхлопных газов делают квартиры на средних этажах также и привлекательной инвестицией.

Любителям красивых видов и чистого воздуха идеально подойдут квартиры на верхних этажах. Если позволяют финансы, можно обзавестись и большой квартирой с панорамными окнами на верхушке новостройки.