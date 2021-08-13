Задумываясь о покупке жилья, определиться между частным домом или квартирой порой сложно, ведь каждый вариант имеет свои особенности.

О плюсах и минусах дома и квартиры, которые необходимо учитывать, принимая важное решение о приобретении – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Дом или квартира: плюсы и минусы Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Что лучше: свой дом или квартира

Решение о том, жить ли в доме или квартире, в значительной степени зависит от личных предпочтений, однако есть некоторые общие аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Соседи

В квартирах чаще всего бывает плохая звукоизоляция, тонкие стены, отделяющие вашу жизнь от жизни соседей. Это означает, что вы можете довольно ясно слышать большинство вещей, которые происходят у ваших соседей, а они отлично слышат вас. В случае частного дома гораздо легче отделиться от людей вокруг, их внезапный ремонт не потревожит ваш воскресный сон до полудня, а в случае пятничной вечеринки с друзьями вы можете не опасаться принести дискомфорт соседям.

Самореализация

Очевидно, что при покупке дома вы получаете в пользование и распоряжение гораздо большее пространство, нежели при покупке квартиры. В частном доме есть возможность выделить каждому члену семьи свою комнату, поставить во дворе беседку, бассейн, построить гараж для машины, разбить сад плодовых деревьев. Территория самого дома и вокруг него дает больше возможностей реализации желаемых дизайнов, планировок. Можно строить мансарду, веранду, заниматься огородом или выращивать цветы. Простор для полета фантазии и возможностей огромен, нужно только захотеть.

Расположение

Чаще всего квартиры располагаются в обжитых районах города с неплохой инфраструктурой, тогда как традиционные модели домов чаще встречаются в пригородах и на окраинах города. В таком случае инфраструктура возле частного дома будет гораздо хуже, но этот минус решается, например, покупкой дома в коттеджном поселке. Также необходимо помнить, что если вам необходимо каждый день ездить на работу, удобнее всего выбрать жилье где-то рядом, тем более если у вас нет личного автомобиля.

А если смотреть на расположение со стороны экологии, частный дом станет лучшим решением. Многоэтажки редко могут похвастаться близостью к природе или свежим воздухом во дворе.

Безопасность

Традиционно квартира считается более безопасным видом недвижимости. Не только личная сигнализация, но и бдительные соседи или наемный персонал в здании (например, консьерж) помогут сохранить ваше жилье от вторжения грабителей. В случае частного дома остается надеяться только на сигнализацию, забор, охранные системы. Следует понимать, что защитить свой дом от воров – весьма дорогое удовольствие.

Обслуживание

Владение домом означает, что вы будете полностью контролировать его обслуживание. В многоэтажках обслуживание коммуникаций ложится на плечи ЖЭКа либо управляющей компании, но вот в доме любая проблема будет вашей личной.

Когда живешь в частном доме, необходимо поддерживать порядок на гораздо большей площади, не говоря уже о территории около дома. Сад, огород, цветы и плодовые деревья – это то, на что необходимо будет тратить деньги, время и силы, если вы хотите, чтобы ваша территория выглядела опрятно и красиво. Не стоит забывать про регулярную стрижку газона и уборку снега.

Расходы

В большинстве случаев покупка квартиры обойдется дешевле, нежели приобретение своего дома. Но и тут есть исключения: квартира в центре города обойдется дороже, чем дом в пригороде.

Но самая большая ошибка – думать, что на этапе покупки все различия расходов заканчиваются. Коммунальные платежи в квартире гораздо ниже, чем в доме, ведь, например, отопить даже большую квартиру легче, чем отдельный дом.

Но в частном доме есть свои выходы из этой ситуации. Можно поставить твердотопливный котел, это может быть дешевле. Также можно неплохо сэкономить на водоснабжении, если использовать скважину или колодец.

Это лишь некоторые из вещей, о которых следует помнить при сравнении домов и квартир. На самом деле, при выборе идеального жилья вы поймете, что для вас важен целый ряд дополнительных факторов. Ниже представлен упрощенный перечень плюсов и минусов каждого варианта, чтобы помочь вам решить, что является лучшим вложением.

Квартира: плюсы и минусы

+ Обычно меньшая стоимость

+ Часто лучше расположение и инфраструктура

+ Выше безопасность

+ Меньше сил и времени на обслуживание

- Меньший размер

- Нет возможности не обращать внимание на соседей

- Меньше возможностей реализации разных дизайнов, планировок

Дом: плюсы и минусы

+ Больше свободы для дизайна всего по вашему желанию

+ Лучше уровень приватности

+ Больше пространства

- Выше стоимость и расходы на обслуживание

- Часто бывают проблемы с инфраструктурой

Многие предпочитают удобство и гибкость проживания в квартире, в то время как другие предпочитают тишину и спокойствие частного дома. Основывайтесь на своих собственных представлениях о комфорте и выбирайте жилье с умом, не забывая проверить благонадежность застройщика и законность строительства. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.