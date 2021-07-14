Как выбрать квартиру в новостройке: чек-лист от НЕРУХОМІ

Процесс инвестирования в новостройку в реалиях нашей страны сопровождается значительными рисками. Всю ответственность за сохранность инвестиций несет не государство и не застройщик, а сам инвестор. Но как проверить жилой комплекс человеку, который не разбирается в тонкостях градостроительного и земельного законодательства? НЕРУХОМІ уже сделали это.

Описание: Как выбрать квартиру в новостройке Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Главные факторы

Главный фактор и фундамент при выборе объекта для инвестиций, который дает определенные гарантии, что стройка не будет остановлена и препятствий при введении в эксплуатацию не возникнет – законность строительства.

Следующий важный фактор – надежность застройщика, его репутация и своевременность выполнения обещаний, то есть соблюдение сроков ввода.

Все другие условия, влияющие на выбор объекта инвестирования: место расположения, удобство инфраструктуры, материалы строительства, планирования и вид из окна имеют смысл только когда строительство является законным. Выбирать квартиру в новостройке нужно не под влиянием маркетинговых инструментов застройщика и манипуляций в отделе продаж, а с осознанием того, что вы вкладываете немалые средства в объект, который будет создан в будущем.

Как проверить законность стройки

Экспертное бюро НЕРУХОМІ не только отражает наличие или отсутствие документов на стройку, а осуществляет также их оценку на соответствие законодательству, делая ее общедоступной.

Эксперты проверяют документы объектов жилищного строительства по основным направлениям: документы на землю и разрешительные документы. При подготовке полного отчета о ЖК учитываются также основные положения ГСН, наличие дополнительных согласований и заключений органов, судебных споров, уголовных производств, факторы риска и предоставляют другую информацию, которая требует освещения.

В карточке каждого ЖК в разделе "Документы" собрана информация, содержащаяся в Государственном земельном кадастре, реестре строительной деятельности, актуальные сведения из Государственного реестра вещных прав. Кроме того, проверяется наличие судебных споров и уголовных производств, направляются официальные запросы в государственные органы для получения необходимых данных.

Описание: Раздел документы в карточке ЖК Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Как проверить благонадежность застройщика

После этого уже обращаем внимание на опыт застройщика, его надежность, репутацию и своевременность выполнения обещаний – то есть соблюдение им сроков ввода. Ведь удачность осуществленных инвестиций определяет, в частности, количество потраченного времени в ожидании своего жилья.

Для помощи инвесторам с оценкой рисков при покупке недвижимости у конкретного девелопера НЕРУХОМІ собрали статистику о застройщиках, которые переносили сроки строительства.

Результаты статистики построены на основе данных каталога новостроек Киева и Одессы. Команда ресурса отслеживает сроки строительства каждого дома и публикует данные в разделе "Аналитика". Кроме того, там отображена и статистика цен на новостройки.

Дополнительный инструмент: 3D карта новостроек

Новостройки на ресурсе НЕРУХОМІ, кроме обычного каталога, также отмечены на интерактивной карте. Инструмент упрощает поиск жилья и существенно экономит время.

Пользователи могут отсортировать новостройки по цене, классу ЖК, виду паркинга, технологии строительства, материалу стен, отоплению, состоянию квартиры (с ремонтом или без), материалу утепления, году ввода в эксплуатацию, состоянию строительства и т.д. Кроме того, доступна функция просмотра пробок в текущем времени.

Описание: 3D карта новостроек Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Красным цветом на карте отмечены замороженные объекты. Новостройки, с которыми все в порядке – фиолетовым. Те дома, в которых все квартиры проданы – серым.

При нажатии на выбранный ЖК на карте, можно получить основные сведения – фото объекта, диапазон цен за квадратный метр, данные о застройщике и расстоянии до ближайшего метро.

Полная информация открывается при переходе на страницу новостройки. Там можно подробно ознакомиться со всеми параметрами жилого комплекса, техническими характеристиками, ходом строительства, узнать о инфраструктуре района и т.д. Но самое главное, как мы уже сообщали выше, можно ознакомиться с документами на строительство, узнать какие компании стоят за стройкой и к каким нарушениям прибегли (если такие имеются).

На ресурсе отображены все новостройки Киева, Киевской области, Одессы, Одесской области, Днепра и Львова.

Информация обновляется регулярно.