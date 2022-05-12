Бомбоубежища с футбольными полями и кафе. Финны готовы к войне с рф. Фото

Финляндия приготовилась к вступлению в НАТО и продемонстрировала свои бомбоубежища, в которых можно пережить ядерный удар.

Об этом идет речь в сюжете журналистки CNBC Сильвии Амаро.

Так, финские бомбоубежища могут похвастаться не только своей надежностью, но и комфортными условиями. В распоряжении мирного населения есть спортивные площадки с футбольными полями и тренажерными залами, кафетериями, детскими площадками, отдельной автостоянкой и многим другим.

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Так, по словам журналистки, одно из многих убежищ располагается на глубине 18 метров под землей в Хельсинки. Это своеобразный город в городе, со всем необходимым для полноценной жизни. Вместе все бомбоубежища рассчитаны на большее количество людей, чем население столицы Финляндии.

Идея создания – защитить жителей города от любого вида угроз: взрывов, опасных газов, радиации, токсических химических веществ и даже ядерной угрозы. В мирное время их используют в различных социальных мероприятиях, но в случае необходимости за 72 часа эти помещения могут превратиться в убежища.

В связи с войной в Украине этим бункерам стало уделяться больше внимания. Как говорят финны, сейчас пока их стране ничего не угрожает, но есть соседи, от которых может исходить немедленная угроза.

Как известно Финляндия отказывается от своего нейтрального статуса и полагает, что эти убежища могут предоставлять интерес для стран членов НАТО.

Стоит отметить, что в Украине люди вынуждены прятаться по подвалам, совершенно неприспособленным для военных действий, что приводит к огромным жертвам среди мирного населения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада собирается изменить строительные нормы, инициируя строительство бомбоубежищ в новых домах. Так, вопрос обустройства в новых домах бомбоубежищ будет урегулирован на законодательном уровне.